Objawami tików nerwowych są: wzruszanie ramionami, szybkie ruchy kończyn oraz mruganie powiekami. Leczenie skurczów mięśni odbywa się przy pomocy leków i psychoterapii.

Tiki nerwowe są mimowolnymi skurczami mięśni, powstającymi na tle nerwowym. Dolegliwość może obejmować całe ciało bądź jego część, na przykład głowę. Nasilaniu tików u dzieci sprzyja stres i problem z wyrażaniem emocji.

Objawy występowania tików nerwowych u dzieci

Tiki nerwowe mogą być ruchowe (motoryczne) lub wokalne (głosowe). Do najpopularniejszych rodzajów niekontrolowanych skurczów mięśni należą:

mruganie powiekami,

wzruszanie ramionami ,

, zaciskanie powiek,

zaciskanie pięści,

wzdryganie,

kręcenie szyją ,

, ruchy kończyn ,

, ruchy głowy,

podskakiwanie,

pocieranie ciała,

gwizdanie,

niekontrolowany śmiech,

głośne oddychanie,

wzdychanie,

pociąganie nosem,

chrząkanie,

mlaskanie,

mruczenie,

sapanie,

pokrzykiwanie.

Diagnozowanie tików nerwowych u dziecka

Rodzic powinien obserwować dziecko, by potwierdzić lub wyeliminować u niego tiki nerwowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na wyżej wymienione objawy i sprawdzić, czy maluch wykonuje te czynności świadomie, czy mimowolnie. Wszelkiego rodzaju pokrzykiwania lub nagłe ruchy kończynami mogą być oznaką chwilowego zdenerwowania. W przypadku podejrzenia tiku nerwowego, warto skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu, neurologiem i psychologiem.

Leczenie tików nerwowych u dzieci

W przypadku, gdy tiki nerwowe utrudniają dziecku codzienne funkcjonowanie lub trwają ponad rok, należy udać się do neurologa. Lekarz zaleci kurację farmakologiczną, najczęściej neuroleptykami. Leki te wpływają na układ nerwowy, jednak mogą też osłabić koncentrację i zdolności do nauki. Neurolog może też zaproponować zażywanie ziołowych środków uspokajających oraz tabletek z kwasami omega, niacyną, magnezem, kwasem foliowym i witaminami z grupy B. Warto również pójść na wizytę do psychologa dziecięcego. Specjalista sprawdzi, czy tikom nerwowym nie towarzyszą zaburzenia emocjonalne, a także doradzi, jak załagodzić ataki skurczów. Poza tym psycholog może zalecić psychoterapię.

Zasady postępowania w przypadku tików nerwowych u dzieci

Spożywanie słodyczy i stresujące sytuacje prowadzą do nasilenia niekontrolowanych skurczów mięśni. Z tego powodu warto poznać zasady postępowania w przypadku wystąpienia tików nerwowych.:

Z diety dziecka należy wyeliminować słodycze (głównie czekoladę), nabiał, napoje gazowane oraz produkty bogate w konserwanty.

(głównie czekoladę), nabiał, napoje gazowane oraz produkty bogate w konserwanty. Dziecko powinno jeść posiłki regularnie (co 3 godziny), wysypiać się (około 8 godzin snu), codziennie przebywać na świeżym powietrzu (co najmniej przez godzinę), uprawiać sport (trzy razy w tygodniu po godzinie) i odpoczywać po powrocie ze szkoły.

Rodzice i bliscy nie powinni zwracać uwagi na dziecko, gdy wystąpi u niego tik nerwowy.

Warto rozmawiać z dzieckiem i pozwolić mu na wyrażenie swoich emocji.

Należy unikać stresu, hałasu, zmian otoczenia oraz przegłodzenia dziecka.

