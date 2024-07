Tabliczka mnożenia na palcach to sposób nauki przez zabawę. Mnożąc na palcach można wykonywać działania większe bądź równe 36.

Reklama

Tabliczka mnożenia przez 6, 7, 8, 9 i 10 na palcach krok po kroku

1. Wyciągnij przed siebie obie dłonie, odwróć je wnętrzem dłoni do góry i wyprostuj palce.

2. Każdy palec odpowiada jednej cyfrze od 6 do 10 (palce u lewej dłoni od kciuka do małego palca to cyfry od 6 do 10, a palce u prawej dłoni od małego palca do kciuka to cyfry od 10 do 6).

3. Jeżeli chcesz pomnożyć 8x7 na palcach lewej dłoni policz do 8 i zegnij palce, które nie uczestniczą w liczeniu, czyli palec serdeczny i mały. U prawej dłoni policz do 7 i również zegnij palce, które nie uczestniczą w liczeniu, czyli palce: środkowy, serdeczny i mały.

4. Wyprostowane palce są dziesiątkami (1 palec = 10). Palce, które są zgięte mnożymy ze sobą, a ich iloraz dodajemy do dziesiątek. Nie mnożymy ze sobą palców jednej dłoni. Zgięte palce tylko w jednej dłoni liczymy jako 0.

Zobacz także

5. Po zgięciu palca serdecznego i małego u lewej dłoni oraz palca środkowego, serdecznego i małego u prawej dłoni zostało wyprostowanych pięć palców, co daje nam wartość 50. Zgiętych palców u lewej ręki zostało 2, a u prawej ręki 3. Mnożymy 2x3 i wynik dodajemy do 50, co daje nam 56. 8x7=56.

Przykłady tabliczki mnożenia przez 9 na palcach

Jeżeli chcesz pomnożyć 9x9 zegnij małe palce u obu dłoni, ponieważ odpowiadają one liczbie 10, która nie uczestniczy w liczeniu. Wyprostowanych palców u obu dłoni zostało 8, czyli wartość 80. Zgiętych palców jest u obu rąk po 1. Mnożymy 1x1 i iloraz dodajemy do dziesiątek, co daje nam 81. 9x9=81.

Jeżeli chcesz pomnożyć 10x6 zegnij cztery palce u prawej dłoni. Wyprostowanych palców zostało 6, czyli 60 wartość 60. Nie mnożymy ze sobą palców tej samej dłoni - zgięte palce u jednej dłoni liczymy jako 0. 6x10=60.

Jeżeli chcesz pomnożyć 6x7 zegnij cztery palce u lewej dłoni i trzy palce u prawej dłoni. Wyprostowanych palców zostało 3, co daje wartość 30. Zgiętych palców u lewej dłoni jest 4 a u prawej dłoni 3. Mnożymy 4x3 i iloraz dodajemy do dziesiątek, co daje nam 42. 6x7=42.