Tabliczka mnożenia na palcach to ciekawa zabawa dydaktyczna i szybki sposób na opanowanie obliczeń mnożenia przez 9. Dzieci poruszając palcami sprawnie opanowują algorytm i chętnie przekazują swoje umiejętności innym.

Tabliczka mnożenia przez 9 na palcach krok po kroku

1. Wyciągnij przed siebie obie dłonie, odwróć je wnętrzem dłoni do góry i wyprostuj palce.

2. Każdy palec odpowiada jednej cyfrze od 1 do 10 (palce u lewej dłoni od kciuka do małego palca to cyfry od 1 do 5, a palce u prawej dłoni od małego palca do kciuka to cyfry od 6 do 10).

3. Jeżeli chcesz pomnożyć 9x5 należy zgiąć mały palec u lewej dłoni (zgięty palec oznacza cyfrę przez którą chcemy pomnożyć liczbę 9).

4. Wyprostowane palce, które znajdują się po lewej stronie palca zagiętego są dziesiątkami (1 palec = 10). Palce, które są po prawej stronie zagiętego palca to jedności (1 palec = 1).

5. Po zagięciu małego palca u lewej dłoni, po jego lewej stronie zostały wyprostowane cztery palce, co daje nam wartość 40. Po prawej stronie zgiętego małego palca lewej ręki zostało wyprostowanych 5 palców, czyli wartość 5. W sumie daje to wynik 45. 9x5=45.

Przykłady tabliczki mnożenia przez 9 na palcach

Jeżeli chcemy pomnożyć 9x3 należy zgiąć trzeci, środkowy palec lewej dłoni. Po lewej stronie zgiętego palca zostały dwa wyprostowane palce, czyli wartość 20. Po prawej stronie zgiętego palca zostało 7 wyprostowanych palców, czyli wartość 7. W sumie 27. 9x3=27.

Jeżeli chcemy pomnożyć 9x8 należy zgiąć ósmy palec, czyli środkowy palec prawej ręki. Po lewej stronie zgiętego palca zostało siedem palców, czyli wartość 70. Po prawej stronie zgiętego palca zostały 2 palce, czyli wartość 2. W sumie 72. 9x8=72.

Jeżeli chcemy pomnożyć 9x6 należy zgiąć mały palec prawej ręki. Po lewej stronie zgiętego palca zostało pięć palców, co daje wartość 50. Po prawej stronie zgiętego palca zostało 4 palce, czyli wartość 4. W sumie 54. 9x6=54.