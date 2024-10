32-letni piłkarz, który grał w polskich klubach, w tym w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, zginął na froncie podczas obrony Ukrainy. Jego śmierć wywołała falę żalu i podziwu zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, podkreślając jego poświęcenie dla ojczyzny. Piłkarz porzucił karierę sportową, aby bronić swojego kraju.

Tragiczna śmierć 32-letniego piłkarza. "Wieczny szacunek dla Ciebie, Bohaterze"

Dmytro Bogaczow pochodził z Ukrainy i swoją karierę sportową rozwijał m.in. w Polsce, gdzie grał dla klubu Orląt Aleksandrów Kujawski. Jego obecność na boisku była ceniona przez kibiców oraz kolegów z drużyny. Jako piłkarz odznaczał się walecznością, ale to, co zrobił poza boiskiem, przeszło do historii. Decyzja o dołączeniu do armii ukraińskiej była dla niego świadomym wyborem, wynikającym z poczucia obowiązku wobec ojczyzny, którą zaatakowała Rosja.

Kiedy w 2022 roku rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, wielu obywateli tego kraju stanęło do walki, porzucając swoje dotychczasowe życie. Tak było również w przypadku Dmytro Bogaczowa. Zamiast kontynuować karierę piłkarską, zdecydował się zaciągnąć do wojska i walczyć za wolność swojego kraju. To był akt wielkiej odwagi i poświęcenia, który przyniósł mu uznanie w oczach ludzi nie tylko w Ukrainie, ale także poza jej granicami.

Dmytro Bogaczow pełnił rolę sanitariusza bojowego i brał udział w walkach na trudnych terenach, m.in. na terenie Zakładów Kokso-Chemicznych w Awdijiwce, gdzie toczyły się zacięte starcia. Jego bohaterskie zaangażowanie oraz pełna poświęcenia służba dla ojczyzny zostały docenione zarówno przez współtowarzyszy broni, jak i dawnych kolegów z piłkarskich boisk. Informację o jego śmierci potwierdził jego kolega z zespołu, Alexander Litwinienko z PFK Sumy. Były klub piłkarza, FK Trostyanets, również wyraził swój smutek po tej stracie, podkreślając jego zaangażowanie i odwagę.

Tragiczna wiadomość nadeszła dla całej piłkarskiej rodziny Trostyanets. Były pomocnik Trostyantów Dmitrij Bogaczew zginął w wojnie z Rosją(...) Rodzinie i przyjaciołom poległego Bohatera składamy szczere i głębokie kondolencje. Niech Pan Bóg pomoże ci przejść przez tę straszną stratę. Pamięć, wieczna chwała, wieczny szacunek dla Ciebie, Bohaterze - napisał klub FK Trostyanets, w którym 32-latek niegdyś grał..

Wieść o śmierci Bogaczowa szybko rozniosła się wśród kibiców piłkarskich, którzy pod postem w mediach społecznościowych wyrazili swój smutek.

Kondolencje dla rodziny

Spoczywaj w pokoju bohaterze

Spoczywaj w pokoju

Rodzinie i przyjaciołom składane są kondolencje. Niedawno informowaliśmy również o śmierci Giuli Manfrini, 36-letnia sportsmenka zginęła w wyniku tragicznego wypadku w Indonezji.

