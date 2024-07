Żeby trening na masę, czyli rozbudowę masy mięśniowej, był skuteczniejszy, poleca się stosowanie suplementacji na masę. Suplementy przyspieszą proces budowy mięśni i dostarczą organizmowi dodatkowego paliwa. Najpopularniejszymi i najskuteczniejszymi są odżywka białkowa i kreatyna, ale nie są jedynymi.

Reklama

Suplementy na masę – kreatyna

Kreatyna jest wysokoenergetycznym związkiem – występuje naturalnie w pożywieniu (np. w wołowinie). Magazynuje się w komórkach, odgrywając dużą rolę w reakcji syntezy białek. Zapewnia najpewniejszy wzrost tkanki mięśniowej. Jest także bezpiecznym suplementem na masę, pod warunkiem, że jest stosowana wedle zaleceń producenta.

Suplementy na masę – odżywki białkowe

Odżywki białkowe dostarczają organizmowi wysokiej jakości protein, które wspomagają regenerację i budowę mięśni. Różne odżywki mogą mieć różny skład – koncentrat białka serwatki, kurzego jaja, białko z soi lub mleka.

Suplementy na masę – beta alanina

Beta alanina ma za zadanie zahamowanie katabolicznych reakcji w organizmie, które zachodzą po wysiłku. Wspomaga odnowę komórek mięśniowych i zwiększa wydolność całego organizmu. Sprzyja także rozwojowi masy mięśniowej. Beta alaninę najlepiej łączyć z kreatyną.

Suplementy na masę - HMB

HMB ma podobne działanie jak beta alanina. Hamuje rozpad białek ustrojowych po wysiłku, zwiększa także zużycie kwasów tłuszczowych jako źródła energii. Pomaga też spalić tkankę tłuszczową.

Zobacz także

Jakie suplementy na masę wybrać?

W porównaniu do innych suplementów na masę, HMB jako jedyny nie jest przeznaczony dla bardziej zaawansowanych osób, a dla dopiero początkujących – jego działanie jest po prostu zbyt słabe. Jednocześnie osoby początkujące mogą zacząć od każdego suplementu, choć najlepiej przebadana jest kreatyna i odżywki białkowe. Pamiętaj też, by nie poprzestawać na przyjmowaniu samych odżywek – suplementy na masę są jedynie dodatkiem do wysokobiałkowej diety i treningu na masę. Mogą pomóc osiągnąć pożądany rezultat, ale nie zastąpią ćwiczeń.