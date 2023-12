O postawieniu zarzutów znanej osobowości poinformowała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Służby potwierdziły, że sprawa dotyczy nielegalnej reklamy alkoholu w mediach społecznościowych. Rzecznik prokuratury Szymon Banna przekazał, że w toku dochodzenia zgromadzono dokumentację, którą później zabezpieczono. Na jej podstawie uznano, że reklama pojawiła się na Instagramie. Zarzuty postawiono wokalistce i kompozytorce Małgorzacie J.

Znana wokalistka Małgorzata J. ma kłopoty z prawem

Jak przekazał jakiś czas temu rzecznik prokuratury Szymon Banna, profil, którego dotyczy sprawa, ma ponad 800 tys. obserwujących. Oznacza to, że może go przeglądać więcej osób niż najpoczytniejszą gazetę codzienną w naszym kraju. Podkreślił, że zasięg reklamy na takim koncie jest olbrzymi.

Pamiętać należy, że zasięg nielegalnych reklam, skierowanych głównie do ludzi młodych, był ogromny — powiedział prok. Banna.

Małgorzata J. Artur Zawadzki/REPORTER

Od pewnego czasu służby coraz ostrzej walczą z nielegalnymi reklamami alkoholu w mediach społecznościowych i nie tylko. Rzecznik przypomniał, że na początku 2022 roku Instagram miał w Polsce prawie 11 milionów zarejestrowanych użytkowników, co stanowi ponad 28 procent wszystkich Polaków.

Prokurator Banna dodał, że postępowanie dotyczy profilu publicznego, który nie wymagał żadnych akceptacji. Z relacji serwisu Plejada wynika, że wokalistka, która usłyszała zarzuty, nie tylko nie przyznała się do zarzutów, ale także odmówiła składania wyjaśnień.

Gwieździe z zarzutami grozi grzywna do 500 tys. zł. To kolejna osoba publiczna, która w ostatnim czasie ma kłopoty z prawem w związku z podejrzeniem publikowania nieodpowiednich reklam. We wrześniu znana aktorka Magdalena C. usłyszała zarzuty. To samo tyczy się Tomasza Lisa, który już miał zostać ukarany grzywną.

Piosenkarka bezpośrednio na social mediach nie odniosła się do sprawy. Po decyzji sądu nadal jest aktywna na social mediach, gdzie od tej pory wstawiła m.in. zapowiedź nowej piosenki, a później ową piosenkę.