Australijska infuencerka Alexandra miała blisko 700 tysięcy obserwatorów w mediach społecznościowych. Znana jako Pretty Pastel Please zasłynęła filmami, na których testowała produkty zakupione na specjalnych platformach. Swoje ostatnie nagranie opublikowała w sieci zaledwie miesiąc temu. Później milczała, co zaniepokoiło fanów. Teraz media obiegła szokująca wiadomość o jej śmierci.

Zniknięcie 30-letniej influencerki wywołało niepokój wśród jej obserwatorów. Wreszcie fani postanowili przeprowadzić internetowe śledztwo. Okazało się, że pochodząca z Australii Alexandra nie żyje. Po pewnym czasie te spekulacje potwierdziła rodzina youtuberki.

Przychodzimy do was dzisiaj z druzgocącą wiadomością. Z ciężkim sercem musimy poinformować, że Alex znana jako Pretty Pastel Please zmarła

– czytamy w komunikacie.