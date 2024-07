Stypendium artystyczne to jednorazowa kwota pieniędzy przyznawana na dany rok przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Placówka bierze pod uwagę uczestnictwo ucznia w konkursach krajowych oraz międzynarodowych. Ponadto liczą się wysokie wyniki w nauce i średnia ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych.

Informacje prawne dotyczące przyznawania stypendiów artystycznych uczniom podane są w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku w artykule 90.

Czym jest stypendium za osiągnięcia artystyczne?

Stypendium artystyczne jest określoną kwotą pieniędzy, którą nagradza się osiągnięcia ucznia w twórczej dziedzinie. Na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłaszana jest liczba stypendiów, jaka zostanie przyznana w ciągu danego roku, a także wysokość wynagrodzenia. Łączna suma, jaką może otrzymać uczeń, wynosi około 4 tysięcy złotych.

Kto może się ubiegać o stypendium artystyczne?

Według ustawy o systemie oświaty (z dnia 7 września 1991 r.) stypendium artystyczne, czyli stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przyznawane jest uczniom, którzy:

uczą się w szkole artystycznej , ukończyli pierwszy rok nauki i uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce,

, ukończyli pierwszy rok nauki i uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce, są laureatami artystycznego konkursu krajowego,

zajęli wysokie miejsce w międzynarodowym konkursie artystycznym.

Kto przyznaje wynagrodzenie za osiągnięcia artystyczne

Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną, która będzie decydować komu zostaną przyznane pieniądze. Kandydatów zgłasza dyrektor w terminie do 15 kwietnia lub 15 września. Wręczanie stypendiów odbywa się w czerwcu (dla uczniów zgłoszonych do kwietnia) i październiku (uczniom zgłoszonym do września). Kwota stypendium wypłacana jest jednorazowo.

Formalności, jakich trzeba dopilnować, aby dostać stypendium artystyczne

Uczeń wypełnia ankietę, którą można ściągnąć ze strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ubiegający się o stypendium wypełnia w niej następujące informacje:

pełną nazwę szkoły i jej adres,

imię, nazwisko i wiek ucznia,

klasę do której uczęszcza uczeń,

nazwę i ocenę z przedmiotu głównego,

średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych,

uczestnictwo (w ostatnich 2 latach) w konkursach ogólnopolskich (nazwa i zajęte miejsce),

konkursy międzynarodowe (z ostatnich 2 lat), ich nazwa i zajęte miejsce,

rok w którym uczeń otrzymał już stypendium Ministra Kultury (o ile uzyskał).

Na dokumencie musi się znaleźć pieczątka szkoły oraz czytelny podpis dyrektora.

