Stan zapalny nerek jest groźny dla całego organizmu. Przy zapaleniu nerek toksyczne produkty przemiany materii nie są prawidłowo usuwane z organizmu, co prowadzi do ogólnego zatrucia.

Nerki są bardzo ważnym organem w organizmie – wydalają z krwi zbędne, toksyczne produkty przemiany materii, regulują ilość płynów ustrojowych i równowagę kwasowo-zasadową oraz wymierzają właściwy poziom ciśnienia tętniczego. Dlatego stan zapalny nerek jest sytuacją bardzo niebezpieczną. Wyróżnić można trzy typy choroby nerek, różniące się miejscem powstawania ognisk zapalnych. Wszystkie zagrażają zdrowiu i życiu człowieka. Ich diagnozę można przeprowadzić wykonując badanie moczu oraz przy pomocy badania USG.

Kłębuszkowe zapalenie nerek

Kłębuszkowe zapalenie nerek to zapalenie kłębuszków (sieci naczyń krwionośnych włosowatych), co objawia się przede wszystkim zmianą barwy moczu – może wystąpić białomocz albo krwiomocz. Kłębuszkowemu zapaleniu nerek towarzyszy przeważnie apatia, brak siły, złe samopoczucie, senność, wzrost ciśnienia tętniczego, ale również wymioty czy duszności. Przyczyną zapalenia może być przebyta choroba zakaźna, leki czy nowotwór. Istnieje wiele rodzajów kłębuszkowego zapalenia nerek, ale przeważnie dzieli się je ze względu na przebieg choroby: na ostre i przewlekłe. Leczenie zapalenia nerek powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą lekarza, a nieleczone objawy mogą szybko doprowadzić do niewydolności nerek.

Odmiedniczkowe zapalenie nerek

Proces zapalny w odmiedniczkowym zapaleniu nerek przechodzi przez miąższ nerkowy od strony miedniczki nerki – stąd nazwa choroby. Jest jedną z najbardziej dotkliwych chorób nerek. Charakteryzuje ją silny ból w okolicy lędźwiowej, gorączka, dreszcze, osłabienie, ból głowy i leukoturia (obecność leukocytów w moczu). Odmiedniczkowe zapalenie nerek jest najczęściej spowodowane przez bakterie E.coli. Objawy nie występują w postaci ostrej, dlatego też bardzo ważna jest wczesna diagnoza. Najczęściej zapalenie zauważa się w zaawansowanym stadium choroby, gdy dochodzi już do częściowej niewydolności nerek, a objawy są bardzo nasilone. Leczenie musi się odbywać pod ścisłą kontrolą lekarza, który zleci leki przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Ważne w odmiedniczkowym zapaleniu nerek jest również wygrzewanie pęcherza za pomocą termoforu czy ciepłej bielizny.

Toksyczne zapalenie nerek

Toksyczne zapalenie nerek spowodowane jest spożyciem trującej substancji chemicznej, która wraz z krwią dostaje się do nerek. Połączone jest również z niewydolnością nerek z powodu odwodnienia organizmu – najczęściej toksyczny produkt doprowadza do ciężkich zatruć żołądka, a to skutkuje silnymi wymiotami i biegunką. Obraz kliniczny choroby przejawia się we wstrzymaniu pracy nerek, zaburzeniu gospodarki wodno-elektrolitowej i zespole nerczycowym (białomocz, który z czasem powoduje obrzęki i dostanie się płynów do jamy brzusznej). Osoba po silnym zatruciu organizmu powinna być hospitalizowana jak najszybciej po zaobserwowaniu objawów. Toksyczne zapalenie nerek grozi uszkodzeniem i upośledzeniem nerek do końca życia.

Wszystkie objawy stanu zapalenia nerek powinny być sygnałem do szybkiego zgłoszenia się do lekarza pierwszego kontaktu, lub do zgłoszenia się na izbie przyjęć dyżurnego szpitala. Natychmiastowa reakcja może uchronić nerki przed trwałym uszkodzeniem i całkowitą niewydolnością.