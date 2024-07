Śniadanie sportowca nie może być pomijane. Jeśli trening odbywa się prawie od razu po wstaniu z łóżka, wystarczy wypić bardzo słodką herbatę albo zjeść kilka suszonych daktyli lub banana.

Sportowcy nie powinni pomijać bardzo istotnego dla przebiegu ich porannego treningu śniadania. Reguluje ono przemianę materii, apetyt, pracę układu immunologicznego, zapobiega cukrzycy.

Znaczenie śniadania przed treningiem

Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu doby i dostarcza niezbędnej do przeżycia dnia energii. Nie jest to jednak oczywiste, a pomijanie go w połączeniu z nieregularnymi porami posiłków przyczynia się do nadwagi, niedowagi, problemów z układem pokarmowym i brakiem sił w trakcie ćwiczeń.

Jeżeli trening odbywa się bardzo wcześnie, dosłownie niedługo po przebudzeniu, wystarczy lekkostrawna przekąska, skomponowana z produktów, które nie wywołują wzdęć ani bólu brzucha. Dobrze sprawdzi się chociażby herbata z cukrem, woda z miodem lub garść suszonych daktyli zjedzonych na około pół godziny przed treningiem.

Większe śniadanie najlepiej zakończyć co najmniej 2 godziny przed treningiem, gdyż organizm potrzebuje kilku godzin, aby przetworzyć kalorie na energię.

Zalety jedzenia śniadania przed treningiem:

Poprawia się przemiana materii, znika nadwaga, rośnie produkcja insuliny,

następuje uregulowanie apetytu,

usprawnia się praca systemu odpornościowego,

przeciwdziała się cukrzycy.

Śniadanie sportowca – przepisy

Około 30-40 minut po zakończeniu treningu, gdy mięśnie najlepiej się regenerują, trzeba zjeść właściwe śniadanie. Powinno się składać z węglowodanów, białka, tłuszczu, witamin, składników mineralnych.

Oto przykłady pełnowartościowych śniadań dla sportowców – do wyboru:

serek wiejski, 4 łyżki dżemu bez cukru, pomarańcza, kawa,

pasta rybna z tuńczyka w oleju, białego, chudego sera, cebuli i jogurtu greckiego z 3 kromkami razowego chleba i szklanką soku grejpfrutowego,

owsianka na pełnotłustym mleku z malinami, truskawkami i rodzynkami,

mieszanka preparowanego amarantusa i pszenicy orkiszowej w miodzie z serkiem homogenizowanym i chipsami bananowymi,

omlet z warzywami, pełnoziarnisty chleb z miodem, herbata,

shake z banana, jogurtu naturalnego i miodu, tost z wędzonym łososiem i rukolą,

gotowany brązowy ryż lub kasza z jabłkami i cynamonem,

jajecznica z pomidorami i natką pietruszki, zielona herbata.

Lepiej zrezygnować ze smażonych, przetworzonych, ciężkostrawnych i wysokotłuszczowych potraw. Jeżeli wybiera się mięso, najlepsze będą grillowane, pieczone, gotowane ryby, drób, a spośród wędlin i kiełbas należy wybierać te o zawartości minimum 70% mięsa z jak najmniejszą ilością wypełniaczy.