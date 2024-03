Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki ostatnio pochwalili się radosną nowiną i poinformowali, że zostaną rodzicami. Para ujawniła tę radosną nowinę dopiero teraz, kiedy ciąża jest już zaawansowana. Jak Aleksandrze Grysz udało się ukryć już duży ciążowy brzuszek? Okazuje się, że z pomocą przyszła ekipa "Pytania na śniadanie". Te zdjęcia są rewelacyjne!

Aleksandra Grysz z "Pytania na śniadanie" zdradziła jak ukrywała ciążę

Aleksandra Grysz w "Pytaniu na śniadanie" prowadzi kącik show-biznesowy i pracuje razem ze swoim partnerem Tomaszem Tylickim, który współprowadzi program razem z Beatą Tadlą. Para do niedawna rzadko publikowała swoje wspólne zdjęcia i nie potwierdzali publicznie informacji o swoim związku, ale ostatnio to się zmieniło. Dziś Aleksandra Grysz i Tomasz Tylicki spodziewają się dziecka, a prezenterka właśnie pokazała nowe zdjęcie, na którym widać, że ciążowy brzuszek jest już naprawdę duży. Internautki są pod wrażeniem.

Okazuje się, że Aleksandra Grysz naprawdę długo ukrywała ciążę, a teraz pokazała, jak jej się to udało. Nie było to łatwe, ale stylistka "Pytania na śniadanie" miała na to kreatywne pomysły...

A tak wyglądała jedna z moich ostatnich stylizacji przed ogłoszeniem ciąży... Nasza kochana stylistka @marta-dann była bardzo dzielna i cierpliwie pomagała mi ukryć przed Wami brzusiol napisała Aleksandra Grysz na Instagramie

Instagram @aleksandragrysz

Aleksandra Grysz poinformowała fanki, że nie mieści się już w swoje ubrania i poprosiła o porady. Internautki z pewnością nie zawiodą i zasypią prezenterkę radami.

