Cienkie i zbyt mało elastyczne naczynia krwionośne lub zbyt mała krzepliwość krwi powodują skłonność do siniaków. Pośrednio skłonność ta może być objawem chorób wątroby lub nerek, a nawet białaczki. Czasem jest wynikiem działania leków, alkoholu lub czynników osłabiających naczynia, np. miesiączki.

Niedobory witamin i inne niechorobowe przyczyny skłonności do siniaków

Niedobór witaminy C i rutyny jest odpowiedzialny za kruchość naczyń krwionośnych i może powodować samoistne powstawanie siniaków lub pękanie naczyń krwionośnych po bardzo niewielkich urazach. Natomiast niedobór witaminy K zaburza krzepnięcie krwi, co również może powodować podskórne wylewy. Skłonność do siniaków z powodu niedoboru witamin zdarza się jednak rzadko. Siniaki mogą pojawiać się też jako skutek uboczny leków przyjmowanych np. podczas chorób serca. Rozrzedzanie krwi sprzyja krwotokom, także tym małym, podskórnym.

Krew rozrzedzają:

heparyna,

warfaryna,

aspiryna,

ibuprofen,

leki przeciwzakrzepowe.

Także kortykosteroidy sprzyjają występowaniu siniaków. Skłonność do siniaków po alkoholu pojawia się raczej w przypadkach nadużywania trunków i wynika z wypłukiwania witamin i rozszerzania oraz osłabiania naczyń krwionośnych. Na podskórne wylewy krwi podatne są też kobiety w trakcie menstruacji, zwłaszcza jeśli tracą w tych dniach dużo krwi.

Wrodzona skłonność do siniaków

Problemy z krzepliwością krwi są objawem hemofilii lub choroby von Willebranda. W obu przypadkach skłonność do siniaków jest mniejszym problemem niż ryzyko krwotoków zewnętrznych i wewnętrznych. Każdy uraz może być niebezpieczny. Natomiast wrodzona kruchość naczyń powoduje pękanie ścian naczyń i wylewy. Osoby cierpiące na wrodzoną kruchość naczyń i problemy z krzepliwością krwi nie powinny narażać się na urazy fizyczne i kontuzje.

Skłonność do siniaków w wyniku chorób nerek, wątroby lub raka krwi

Skłonność do siniaków świadczyć może o chorobach nerek lub wątroby. Pierwotna marskość żółciowa wątroby wywołuje żółtaczkę, wodobrzusze, a także szereg innych dolegliwości, w tym krwawienia z nosa, z dziąseł, obrzęk nóg i podskórne krwawe wybroczyny na całej powierzchni ciała. Siniaki występują też jako jeden z wielu objawów niewydolności nerek. Towarzyszą im bóle głowy, zmiany skórne, nadciśnienie tętnicze, a także spadek masy ciała, brak apetytu, nudności i wymioty. Osoba z niewydolnością nerek jest osłabiona i senna. Niewydolność nerek zagraża życiu. Śmierć może spowodować także białaczka, czyli nowotwór krwi. Choroba ta sprawia, że w krwi jest bardzo mało czerwonych krwinek (erytrocytów) i nieprawidłowa, zbyt mała ilość płytek krwi (trombocytów) odpowiedzialnych za krzepnięcie. U osób cierpiących na białaczkę występują krwawienia podskórne (siniaki) i krwawienia wewnętrzne do tkanek i narządów.