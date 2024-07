Savoir vivre w restauracji to zbiór wskazówek, które pozwolą nam i towarzyszom czuć się komfortowo. Znajomość zasad etykiety pozwala uniknąć gaf zarówno podczas spotkania towarzyskiego, jak i biznesowego.

Za główną zasadę savoir vivre można uznać taki sposób postępowania, który nie wywołuje niesmaku w innych osobach.

Savoir vivre w restauracji – dziewięć zasad

Savoir vivre (fr. savoir – wiedzieć, vivre – żyć), określane także jako kindersztuba, bon ton, dobre wychowanie, to znajomość dobrych manier oraz ich stosowanie w codziennym życiu. Jedną z sytuacji, w których ogłada bardzo się przydaje, jest wizyta w restauracji.

1. Mężczyzna powinien wziąć od kobiety okrycie, a także pomóc jej dosunąć i odsunąć krzesło.

2. Krzesło odsuwamy bezgłośnie.

3. Płócienną lub lnianą serwetę rozkładamy i kładziemy na kolanach. Służy ona głównie do wycierania kącików ust i palców.

4. Potrawę zaczynamy jeść dopiero wtedy, kiedy wszystkie osoby otrzymały pierwsze dania.

5. Podczas całej wizyty w restauracji telefon komórkowy powinien być wyłączony.

6. Nie należy dziękować kelnerowi za każdą przyniesioną rzecz, ale nie wolno go też ignorować - najlepsza będzie wymiana uśmiechów. Niewskazane jest również podawanie kelnerowi wykorzystanej zastawy.

7. Jeśli chcemy skorzystać z toalety, serwetkę z kolan kładziemy na krześle, tak, aby widoczna była czysta strona.

8. Przy stoliku nie używamy wykałaczek oraz nie poprawiamy makijażu.

9. Jeśli musimy na chwilę wyjść, zróbmy to między posiłkami i przeprośmy pozostałe osoby.

Savoir vivre w restauracji – sztućce

Sztućce ułożone są w takiej kolejności, w jakiej będą podawane dania. Należy więc zacząć używanie sztućców od tych położonych najdalej od talerza. Najlepiej odłożyć je dopiero po zjedzeniu potrawy. Po zjedzeniu zupy, łyżkę odkładamy do talerza. Łyżeczki do kawy i herbaty umieszczamy na spodeczkach. Skrzyżowane sztućce oznaczają przerwę w jedzeniu. Równoległe ułożenie sztućców sygnalizuje, że zakończyliśmy konsumpcję dania głównego. Do ust wkładamy tylko łyżkę lub widelec. Noża nigdy! Makaron spaghetti jemy za pomocą szerokiej łyżki oraz widelca. Jeśli podana została egzotyczna potrawa, której nie umiemy jeść, powinniśmy dyskretnie poprosić kelnera o podpowiedź.

Savoir vivre w restauracji – wino

Wino stołowe zamawia się w kieliszkach, w butelce lub w karafce. Te ostatnie to zwykle trunki tańsze - stołowe. Kelner powinien czuwać nad uzupełnianiem kieliszków gości. Jeśli zachodzi potrzeba nalania wina, a kelnera nie ma w pobliżu, alkohol uzupełnia gospodarz stolika. Kieliszki z winem trzymamy zawsze za nóżkę. Wyjątkiem jest koniak, który ogrzewamy ciepłem dłoni.

Savoir vivre w restauracji – rachunek

Nie ma jednej zasady płacenia rachunków. Jeśli kelner przynosi zamówienie od razu z rachunkiem, powinno się zapytać, czy mamy od razu zapłacić. Jeżeli odpowie twierdząco, należy się dostosować do panujących w lokalu zasad. W takiej sytuacji trzeba pamiętać o konieczności umycia rąk po kontakcie z pieniędzmi. Częściej jednak rachunek płaci się na koniec, po zakończeniu deseru. Tym bardziej, że w trakcie wizyty można zamawiać dodatkowe potrawy, napoje i desery. Jeśli danie szczególnie nam smakowało lub obsługa urzekła nas uprzejmością, do wyliczonej kwoty dodajemy napiwek. Zwyczajowo jest to 10% wartości zamówienia. Przyjęło się, że rachunek płaci osoba, która zaaranżowała spotkanie. Pieniądze powinny być wyliczone tak, aby nie trzeba było nic wydawać.