Skuteczne leki na przeziębienie to nie tylko antybiotyki. Nie każde przeziębienie jest na tyle niebezpieczne, że trzeba leczyć je antybiotykami, i jeśli to możliwe, lepiej ich unikać, ponieważ oprócz szkodliwych bakterii likwidują też dobrą florę bakteryjną. Niszczą przez to naturalną odporność organizmu. Często wystarczą domowe sposoby i 3 dni spędzone w łóżku.

Kiedy przeziębienie może być niebezpieczne?

Objawów przeziębienia (podwyższonej temperatury, bólu głowy, osłabienia, kataru, kaszlu) nie mogą lekceważyć kobiety w ciąży. Z objawami przeziębienia łatwo jest pomylić objawy innych, poważniejszych chorób. Kobiety, które w ciąży doświadczają takich objawów, powinny udać się do lekarza.

Przeziębienie trzeba odróżnić od grypy, która, jeśli nie będzie leczona, może mieć powikłania. Przeziębienie zazwyczaj ma łagodniejszy przebieg od grypy, podczas niego temperatura ciała jest nieznacznie podwyższona: do ok. 37,6 stopni Celsjusza, występuje katar. Grypa pojawia się niespodziewanie wraz z wysoką temperaturą, nawet 39 stopni Celsjusza. Jeśli jednak wiesz, że masz do czynienia z przeziębieniem, możesz wypróbować domowe sposoby leczenia.

1. Regularnie czyść nos

Staraj się regularnie pozbywać z dróg oddechowych wydzieliny, która w nich zalega. Znajdują się w niej bakterie, dlatego szybciej pozbędziesz się choroby, jeśli będziesz wydmuchiwać ją na zewnątrz, a nie tylko pociągać nosem czy też wciągać z powrotem do środka. Regularne czyszczenie nosa podczas przeziębienia zapobiega też powikłaniom, do których może doprowadzić rozprzestrzenienie się bakterii na inne narządy.

2. Wygrzewaj się

Ciepło się ubieraj, odpoczywaj pod przykryciem, pij gorące napoje (np. z dodatkiem miodu i cytryny), jedz rozgrzewające posiłki, np. kaszę jaglaną i gryczaną, rosół.

3. Płucz gardło

Regularnie, 2-3 razy dziennie odkażaj błony śluzowe jamy ustnej i gardła, płucząc je. Do płukania gardła możesz używać roztworu soli (łyżeczka soli rozpuszczona w 1/2 szklanki wody), kropli lub naparu z szałwii lekarskiej i tymianku.

4. Bierz gorące prysznice

Gorący prysznic rozgrzeje cię i nawilży zatoki nosowe. Pamiętaj, żeby po prysznicu dobrze wytrzeć ciało, pójść po nim prosto do łóżka i nie narażać się na działanie zimnego powietrza.

5. Używaj olejków zapachowych, które działają antyseptycznie i ułatwiają oddychanie

Używaj olejków inhalacyjnych, które mają działanie antyseptyczne i ułatwiają oddychanie. Dostępne są one w formie sztyftów do nosa, kropli, którymi można pokropić chusteczkę higieniczną i wdychać lub rozsmarować pod nosem, a także maści, którymi smaruje się klatkę piersiową i plecy.

6. Jedz potrawy, które wzmacniają układ odpornościowy i pomagają zwalczyć infekcję

Jedz dużo świeżych owoców i warzyw, zwłaszcza tych bogatych w witaminę C. Możesz na przykład pić sok żurawinowy, jeść owoce cytrusowe, konfiturę z dzikiej róży, rzepę, natkę pietruszki i szczypiorek.

Dodawaj do posiłków czosnek i cebulę, które mają silne właściwości antyseptyczne, likwidują szkodliwe bakterie, powstrzymując w ten sposób rozwój choroby.

Pij napary z ziół i roślin, które mają działanie napotne, antyseptyczne i wzmacniające, np.: rumianku, lipy, krwawnika pospolitego, mięty pieprzowej, tymianku.