Aleksandra Żebrowska szykuje się do porodu. Jej mąż już w kitlu lekarskim!

Aleksandra Żebrowska po raz kolejny udowodniła, że ma do siebie ogromny dystans. Żona Michała Żebrowskiego opublikowała na Instagramie swoje najnowsze zdjęcie, na którym pozuje w... rozdartej sukience! Aleksandra Żebrowska z dziurą w kreacji siedziała w samochodzie, a mąż uwiecznił jej "wpadkę". Internauci są zachwyceni poczuciem humoru żony gwiazdora "Na dobre i na złe". Alekdandra Żebrowska w rozdartej sukience Aleksandra i Michał Żebrowscy w sierpniu 2020 roku po raz trzeci zostali rodzicami. Na świecie pojawił się wówczas trzeci syn pary, mały Feliks. Młoda mama po narodzinach dziecka zaczęła publikować w sieci piękne, nieidealne i bardzo prawdziwe zdjęcia, na których internauci mogli zobaczyć, jak naprawdę wygląda macierzyństwo i ciało kobiety po ciąży. Teraz z kolei Aleksandra Żebrowska pokazała zdjęcie, które rozbawiło jej fanów na Instagramie. Okazuje się, że podczas wsiadania do samochodu rozdarła się jej sukienka! Na zdjęciu widać brzuszek i bieliznę Aleksandry Żebrowskiej. Internauci są zachwyceni najnowszym zdjęciem żony aktora. - Znam to 😝😱🥴 - Mam tak samo 😂 - Jest Pani NAJLEPSZA! Ten dystans, to poczucie humoru! - Ooooo...., nie mogę przestać się śmiać! 😂 Uwielbiam Pani poczucie humoru! - Uwielbiam Panią za ta prawdziwość👏😍😍😍😂- komentują fani. Musimy przyznać, że my również uwielbiamy Aleksandrę Żebrowską za jej poczucie humoru! Zobaczcie sami, jaką zaliczyła "wpadkę"! To zdjęcie rozbawi Was do łez. Zobacz także: Ola Żebrowska pokazała niepublikowane wcześniej nagie zdjęcie w ciąży. Widać na nim cellulit, a fanki są zachwycone...