Najbardziej popularne odmiany ryżu to biały (np. do sushi) i brązowy. Dobrze znany jest też parboiled. Do ristotto idealnie nadaje się ryż arborio. Rodzaj jaśminowy dobrze komponuje się z daniami kuchni azjatyckiej.

Ryż to lekkostrawny i bezglutenowy produkt, który jest odpowiedni dla alergików i osób z problemami w obrębie przewodu pokarmowego. Do wyboru jest od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy rodzajów ryżu.

Biały ryż do sushi

Biały ryż to najpopularniejsza odmiana tego produktu. Po ugotowaniu (trwa to około 10 minut) jest sypki, lecz nie suchy. Idealnie nadaje się do ryb, sushi i owoców.

Ryż parboiled

Ryż parboiled to jeden z rodzajów białego ryżu, który jest preparowany po wysokim ciśnieniem. Dzięki takiej obróbce zachowuje więcej wartości odżywczych niż biały ryż. Parboiled nigdy się nie skleja. Z tego powodu doskonale pasuje do zup i sałatek. Należy gotować go przez 15 minut.

Ryż brązowy

Ryż brązowy to bardzo dobrze znana odmiana ryżu pełnoziarnistego. Jest źródłem magnezu, żelaza oraz witamin z grupy B. Zawiera większą ilość błonnika pokarmowego niż jego biała odmiana. Ma też niższy indeks glikemiczny, co korzystnie wpływa na regulację poziomu glukozy we krwi. Brązowy ryż charakteryzuje się orzechowym posmakiem, co sprawia, że doskonale pasuje do sałatek i różnego rodzaju mięs. Czas gotowania tej odmiany wynosi 30-35 minut.

Ryż dziki

Dziki ryż (niektórzy mylą go z czarnym ryżem) to roślina, która wywodzi się z Ameryki Północnej. Jego inna nazwa to owies wodny lub zizania wodna. Ma niski indeks glikemiczny oraz niższą zawartość węglowodanów niż biała odmiana ryżu. Dzięki temu mogą go stosować osoby na diecie odchudzającej. Idealnie nadaje się do owoców morza i ryb. Dziki ryż powinno się gotować przez 12-15 minut.

Ryż arborio

Ryż arborio o okrągłych ziarnach wywodzi się z Włoch. Jest idealny do przygotowania risotto. Zawiera dużą ilość skrobi, która wydziela się podczas gotowania i nadaje potrawie gęstość oraz doskonałą konsystencję. Risotto można przyrządzić np. na bulionie warzywnym. Jest gotowe wtedy, kiedy wszystkie płyny zostaną wchłonięte przez ryż.

Ryż basmati

Ryż basmati to odmiana pochodząca z Indii. Ma dość mocny aromat, a jego ziarna po ugotowaniu stają się śnieżnobiałe. Ten ryż z łatwością można ugotować na sypko. Jest dodawany do potraw kuchni tajskiej i indyjskiej. Nadaje się do ryb oraz mięs. Gotuje się go przez 10-12 minut.

Ryż jaśminowy

Uprawy ryżu jaśminowego znajdują się głównie w Tajlandii. Swoją nazwę zawdzięcza zapachowi, który wydziela się podczas gotowania. Ta odmiana doskonale komponuje się z deserami, bakaliami i owocami oraz daniami kuchni azjatyckiej. Ryż jaśminowy powinno się gotować przez 15-20 minut.

Ryż czerwony

Ryż czerwony wywodzi się z Indii, jednak wiele pól uprawnych znajduje się we Francji. Ten rodzaj charakteryzuje orzechowy aromat i słodki smak. Jest bardziej sypki i słodszy niż biała odmiana. Czerwony ryż pasuje do drobiu, warzyw oraz różnorodnych sałatek. Czas gotowania wynosi 35-40 minut.