Psychopatia to zaburzenie, które charakteryzuje wyrachowanie, instrumentalne traktowanie ludzi oraz poważny deficyt uczuć wyższych, takich jak miłość czy empatia.

Psychopatia – co to jest? Cechy charakterystyczne psychopaty

Osoby z zaburzeniami osobowości, takimi jak psychopatia nie wiążą się z ludźmi z miłości, ale dla osiągnięcia konkretnych korzyści. Manipulacyjność, brak poczucia winy lub skruchy, patologiczne kłamanie oraz powierzchowny urok to najbardziej charakterystyczne cechy psychopaty.

Ponadto przejawia on zachowania takie, jak:

niestosowanie się do norm i reguł obowiązujących w danej grupie społecznej,

niski poziom tolerancji porażek, mała odporność na stres, co często prowadzi do gwałtownych i agresywnych zachowań,

brak zdolności do przeżywania poczucia winy, empatii, tzw. „moralna ślepota”,

niezdolność do refleksji nad własnym zachowaniem – psychopata nie widzi u siebie wad, w swoim przekonaniu ma same zalety, jest narcyzem,

mimo braku trudności w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem, niemożność utrzymania dłuższych relacji,

niski poziom strachu, tendencja do szukania mocnych wrażeń , np. sporty ekstremalne,

obwinianie za swoje niepowodzenia innych.

Psychopata jako życiowy partner/partnerka

Czy osoba przejawiająca skrajny egoizm i instrumentalnie traktująca ludzi może zbudować prawdziwy i oparty na głębokim uczuciu związek z drugim człowiekiem? Często psychopata na początku relacji jest czarujący, charyzmatyczny, opiekuńczy – jednym słowem - idealny. W pierwszym etapie związku trudno wyobrazić sobie lepszego partnera. Nierzadko stosuje metody, które mają utwierdzić partnera w przeświadczeniu o jego wielkim uczuciu. Ponieważ większość psychopatów traktuje ludzi przedmiotowo i wchodzi w bliższe relacje jedynie dla osiągnięcia własnych korzyści, szybko (np. po ślubie) pokazują swą prawdziwą twarz. Może dochodzić do przemocy psychicznej i fizycznej.

Psychopaci to ludzie niezdolni do miłości, pozbawieni skrupułów, nastawieni na kontrolowanie sytuacji oraz otoczenia. Psychopatami są głównie mężczyźni – w 75%, co nie oznacza jednak, że kobieta nie może posiadać cech osobowości psychopatycznej.