Dariusz Michałowski z "Rolnik szuka żony" był jednym z uczestników 10. edycji programu. Był on najmłodszym uczestnikiem tej edycji show. 27-letni uczestnik pochodzi z województwa łódzkiego, gdzie specjalizuje się hodowlą nowalijek. Darek i jego rodzice mieszkają w miejscowości Ozorków. Uczestnik zasłynął podczas programu emitowanego w TVP, gdzie wybrał na swoją partnerkę Nicolę. Niestety relacja nie przetrwała próby czasu, a wokół rozstania pary zrobiło się głośno.

Wydawać by się mogło, że Dariusz i Nicola z programu "Rolnik szuka żony" stworzą parę na dłuższy czas. Jednak tak się nie stało. Uczestniczka show zdradziła, jak została potraktowana przez mężczyznę, który wpadł jej w oko.

Był to dla mnie cios i to dość mocny, bo ja dałam jednak dużo z siebie w tej relacji, nawet może za dużo. Ten pierwszy tydzień, czy dwa tygodnie były naprawdę ciężkie. I to nie chodzi o to, że on ze mną zerwał, ale sposób, w jaki to zrobił

- wyjawiła nam jakiś czas temu Nicola.