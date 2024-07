Lody śmietankowe są wyśmienitą bazą do przyrządzenia różnego rodzaju mieszanek smakowych. Możesz im w bardzo prosty i szybki sposób zmienić smak na orzechowy, truskawkowy, waniliowy, kakaowy, miodowy czy rumowy.

Domowa produkcja lodów jest doskonałą zabawą, nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani kulinarnych umiejętności. Dzięki temu masz pewność co do składników oraz świeżości mrożonych smakołyków. Nie zawierają one żadnych sztucznych dodatków, aromatów ani wypełniaczy.

Jak z lodów śmietankowych zrobić lody o innym smaku

Lody śmietankowe możesz szybko zamienić na waniliowe. Wystarczy, że dodasz do nich szczyptę mielonej wanilii lub syrop waniliowy. Podobnie wygląda sytuacja z innymi smakowymi syropami i alkoholem. Dodanie przed mrożeniem musu owocowego lub kawałków świeżych owoców wzbogaci śmietankowy smak o owocowe nuty. Odrobina kruszonej czekolady i gotowa straciatella. Lody jogurtowe uzyskasz zamieniając podaną w naszym przepisie śmietankę na jogurt grecki.

Sposób podawania lodów

Lody możesz zamrażać w specjalnych pojemnikach z dołączonym patyczkiem, w opakowaniach po jogurtach, miseczce a nawet tortownicy. Dobrym pomysłem jest kupienie gotowych wafelków. Dzięki zwykłym waflom i andrutom przygotujesz śmietankowe sandwiche. Lody możesz serwować również w pucharkach, na kawałku domowego ciasta, z owocami i polewami.

Domowe lody śmietankowe z użyciem mleka – przepis

Lody według tego przepisu nie wymagają mieszania w czasie, gdy będą zamarzały. Nie potrzebna jest ci również specjalna maszynka. Wszystko wykonasz używając przyborów, które masz w domu. Pojemnik do mrożenia powinien mieć przykrywkę, dzięki temu na powierzchni nie wytworzą się kryształki lodu.

Czas przygotowania: 30 minut + czas chłodzenia

Stopień trudności: łatwy

Składniki:

¼ szklanki cukru pudru,

2 jajka,

300 ml słodkiej śmietanki (30 lub 36%),

2 łyżki ciepłego mleka 3,2%,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

1. Jajka sparz wrzątkiem. Oddziel białka od żółtek. Ubij bardzo sztywną pianę z białek i soli. Dodaj do niej połowę cukru i delikatnie wymieszaj.

2. Żółtka utrzyj z pozostałym cukrem i mlekiem na białą, puszystą masę.

3. Schłodzoną śmietankę ubij.

4. Połącz wszystkie składniki w następujący sposób: do piany przełóż żółtka z cukrem, a na końcu dodaj śmietankę. Wszystko delikatnie wymieszaj łyżką.

5. Przelej masę do pojemników i zamrażaj minimum 3 godziny, a najlepiej całą noc.

Pamiętaj, że lody, które mają w składzie surowe jajka mogą być przechowywane w zamrażalniku przez maksimum 7 dni. Nie wolno ich również ponownie zamrażać, nawet gdy tylko lekko się rozpuszczą.

Smacznego!