Najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu odbędzie się długo zapowiadany ślub Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej. Para chętnie dzieli się swoim szczęściem w mediach i stopniowo ujawnia informacje na temat zaplanowanej uroczystości. Choć na wydarzeniu pojawią się klasyczne elementy, zakochani zaskoczą też kilkoma oryginalnymi rozwiązaniami. Jednym z nich jest weselne menu.

Reklama

Weselne menu u Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej

Lada dzień odbędzie się wesele Krzysztofa Skiby i jego młodszej o 26 lat partnerki. Wiadomo, że ich uroczystość nie będzie huczna, lecz nie zabraknie na niej najbliższej rodziny oraz przyjaciół pary. Karolina Kempińska wybrała na tę okazję skromną kreację z niewielkim dekoltem, z kolei muzyk postawił na klasyczny garnitur. Nie zabraknie również zaskoczeń. Panna młoda bowiem samodzielnie przygotowała wiele dekoracji, a na wydarzeniu nie będzie pierwszego tańca i gier weselnych.

– Ślubu będzie nam udzielała prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. Odbędzie się w plenerze, gdzie będzie specjalnie zbudowana scenografia. Będzie tak po amerykańsku, bo to jest teraz modne – zdradził Krzysztof Skiba w rozmowie z "Faktem".

Instagram @karokempi

Zobacz także: Krzysztof Skiba wybrał weselny garnitur, choć Izabela Janachowska grzmiała: "Nie ma najłatwiejszej sylwetki"

Na uwagę zasługuje także weselne menu, które dla wielu osób jest niezwykle zaskakujące. Choć zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do obecności na tego typu wydarzeniach rosołu, schabowego czy tatara, Karolina Kempińska postanowiła wyjść na przekór polskim zwyczajom. Jakiś czas temu poinformowała: "Wesele będzie w 100% wege, choć początkowo Krzyś nie był do tego przekonany, ale stwierdziliśmy, że nie chcemy, by jakakolwiek istota cierpiała w takim dniu". Co zatem pojawi się na weselnym stole?

– Oczywiście, że będzie schabowy, ale wegański. Kuchnia wegańska jest bardzo bogata i naprawdę było w czym wybierać. Będą makarony i różnego rodzaju pierogi. Będą wegetariańskie kotlety i burgery wegańskie. Różne sałatki. Wszystko będzie, ale wegańskie. Więcej nie mogę zdradzać. (...) Alkohol będzie normalny – powiedział Krzysztof Skiba w wywiadzie "Faktu".

Zobacz także

Instagram @skibabigcyc

Zobacz także: Narzeczona Krzysztofa Skiby o reakcji rodziców na zaręczyny. "Średnio im się podobało"

Okazuje się, że Karolina Kempińska jest wegetarianką już od 9 lat i mówi, że nie brakuje jej mięsa. Z tego powodu zdecydowali się na wegetariańskie menu w swoim wielkim dniu. Co więcej, Krzysztof Skiba podkreślił, że takie odżywianie przynosi także korzyści pod względem zdrowotnym. Dodał: "To jest bardzo dobra i zdrowa kuchnia. Musimy ograniczyć ilość mięsa, bo mięso zapycha żyły. My preferujemy zdrowy styl życia".

Reklama

Ma rację?