Terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych to zasadniczo 3 i 5 lat od powstania obowiązku podatkowego. Jednak istnieje szereg czynników, które wpływają na zawieszenie biegu przedawnienia – następnie biegnie on dalej, lub na jego przerwanie – po czym biegnie on na nowo. W praktyce więc okres, po którym będziemy zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku, może być znacznie dłuższy.

Zobowiązania podatkowe: obowiązek zapłaty

Zobowiązanie podatkowe, czyli obowiązek uiszczenia na rzecz fiskusa kwoty podatku, następuje z chwilą zdarzenia, z którym ustawa przewiduje jego powstanie, na przykład z dniem sprzedaży nieruchomości czy zawarcia umowy pożyczki. Może też nastąpić z chwilą otrzymania indywidualnej decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość podatku, który należy zapłacić.

Zobowiązania podatkowe: przedawnienie

Jeśli obowiązek podatkowy powstaje z mocy prawa, czyli np. podatek dochodowy, to zobowiązanie to przedawnia się z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tego podatku.

Natomiast gdy wysokość podatku zależy od decyzji organu podatkowego, to jeśli otrzymamy ją po upływie 3 lat od powstania obowiązku podatkowego, wówczas nie będziemy zobowiązani do jego uiszczenia. Decyzja taka nie zobowiązuje do opłacenia podatku w terminie 5 lat od zdarzenia powodującego obowiązek jego zapłaty, jeśli wynikała ona z tego, że podatnik nie złożył deklaracji podatkowej, albo nie ujawnił w niej wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego ustalenia tej kwoty.

Zobowiązania podatkowe: zawieszenie i przerwanie biegu terminu przedawnienia

Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, w następujących przypadkach:

Od dnia wydania decyzji o udzieleniu ulgi podatkowej do dnia terminu spłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej.

Od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu płatności zobowiązania podatkowego do dnia upływu tego przedłużonego terminu.

Z dniem wszczęcia postępowania karnego lub wykroczeniowego związanego z niewykonaniem zobowiązania podatkowego.

Wniesienia skargi na decyzję dotyczącą zobowiązania podatkowego do sądu administracyjnego.

Wniesienia o ustalenie przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, od którego ma zależeć obowiązek podatkowy.

Doręczenia postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia.

Zawieszenie biegu przedawnienia może następować wielokrotnie. Jednakże okres łącznego zawieszenia może trwać maksymalnie 3 lata.

Bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu w przypadku zgłoszeniu upadłości. Po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości termin ten biegnie na nowo.

Przerwanie biegu przedawnienia następuje również w sytuacji zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnika zawiadomiono. Po przerwaniu biegu przedawnienia z tego powodu biegnie on na nowo, od dnia następnego po tym, kiedy środek zastosowano.

Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednak po upływie terminu przedawnienia mogą one być egzekwowane jedynie z tej hipoteki lub zastawu.