Przedawnienie długu następuje w terminach ustawowo określonych, które są różne dla różnych zobowiązań. Możliwe jest przerwanie biegu przedawnienia, na przykład jeśli strony zawrą ugodę lub sprawa zostanie wniesiona do sądu. Zobowiązania przedawnione, jeśli zostaną uregulowane, nie ulegają zwrotowi, warto więc wiedzieć, po jakim terminie nie ma obowiązku ich regulowania.

Przedawnienie długu: co oznacza?

Przedawnienie długu, następujące wraz z terminem przedawnienia określonym w ustawie, nie oznacza, że zobowiązanie przestaje istnieć. Oznacza jedynie, że dłużnik nie ma obowiązku regulować tego zobowiązania. Jeśli jednak uczyni to dobrowolnie, to nie ma prawa żądać zwrotu, jeśli dopiero po czasie zorientuje się, że jego dług był przedawniony. Jeśli wierzyciel wniesie do sądu sprawę o zapłatę przedawnionego długu, to aby uniknąć jego zapłacenia, należy wnieść zarzut przedawnienia. Wówczas obowiązek zapłaty nie zostanie stwierdzony, jednak pozwany może uznać żądanie powoda i zobowiązanie uregulować.

Przedawnienie długu: terminy

Różne rodzaje długów przedawniają się wraz z upływem różnych terminów:

mandaty karne – z upływem jednego roku; jeśli w tym czasie roszczenie zostanie skierowane do sądu – do przedawnienia muszą minąć kolejne dwa lata,

z umowy przewozu, np. niezapłacony mandat za jazdę bez biletu – po roku,

z umów cywilnoprawnych – przedawniają się po 2 latach od momentu wykonania zlecenia lub dzieła,

z umowy o prowadzenie rachunku bankowego – po 2 latach,

z umowy ubezpieczenia – po 3 latach,

z umowy ubezpieczenia OC – po 3 latach, jednak nie później niż po 10 latach od wykrycia szkody,

z umowy o pracę, np. o zaległą pensję – po 3 latach,

roszczenia o świadczenia okresowe, np. alimenty, rachunki za energię – po 3 latach,

zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie 5 lat,

zobowiązania wobec ZUS powstałe po 2012 roku przedawniają się wraz z upływem 5 lat, natomiast powstałe wcześniej z upływem dopiero 10 lat.

Przedawnienie długu: przerwanie biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia następuje:

jeśli wierzyciel wniesie sprawę do sądu,

gdy komornik rozpocznie egzekucję długu,

gdy dłużnik uzna dług, na przykład zgadzając się na spłatę zaległości w ratach,

w sytuacji gdy rozpoczęte zostaną mediacje sądowe.

Zaistnienie tych okoliczności sprawia, że okres przedawnienia będzie biegł od nowa po zakończeniu postępowania sądowego, komorniczego lub mediacyjnego. W razie zasądzenia świadczenia prawomocnym wyrokiem – okres przedawnienia zobowiązań będzie wynosił zawsze 10 lat.

