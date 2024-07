Racuchy drożdżowe są jedną ze słodkich potraw wigilijnych. Racuchy to przygotowane na bazie mąki, jaj, ciepłego mleka i drożdży placuszki, smażone na złoty kolor w głębokim tłuszczu.

Rada: W trakcie wyrastania ciasta drożdżowego nie należy zaglądać do miski, aby ciasto nie opadło. Racuchy będą puszyste, jeżeli ciasto dobrze wyrośnie. Aby racuchy drożdżowe nie były zbyt tłuste należy wykładać je na dobrze rozgrzany, skwierczący olej. W trakcie smażenia obracać tylko jeden raz, a po smażeniu wykładać na ręcznik papierowy, który wchłonie nadmiar tłuszczu.

Potrzebujesz:

dużej metalowej miski,

bawełnianej ściereczki,

łyżki,

ręcznika papierowego,

dużego talerza,

szklanki.

Składniki:

½ kg mąki pszennej,

50 g drożdży,

2 jajka,

szczypta soli,

2 łyżki cukru,

1,5 szklanki ciepłego mleka,

olej do smażenia.

Sposób wykonania:

1. Drożdże pokrusz i wrzuć do dużej miski. Do drożdży wsyp cukier i wlej mleko. Mieszaj aż do rozpuszczenia drożdży. Miskę przykryj czystą bawełnianą ściereczką i odstaw na ok. 10 minut do wyrośnięcia.

2. Do miski dodaj jajka, szczyptę soli i mąkę. Całość dokładnie wymieszaj do uzyskania jednolitej masy.

3. Miskę ponownie przykryj ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce na ok. 50 minut do wyrośnięcia. Ciasto drożdżowe powinno podwoić swoją objętość.

4. Do szklanki wlej ciepłą wodę. Racuchy drożdżowe należy wykładać na patelnię łyżką. Moczenie łyżki w szklance z ciepłą wodą sprawi, że ciasto drożdżowe będzie łatwo odchodziło od łyżki.

5. Na patelnię wlej olej na wysokość ok. 1,5 cm i rozgrzej go na ogniu. Gdy olej zaczyna skwierczeć zmniejsz ogień, nabierz ciasto na łyżkę i wyłóż je na patelnię. Racuchy drożdżowe smaż na złoty kolor z jednej i z drugiej strony.

6. Duży talerz przykryj ręcznikiem papierowym i wykładaj na niego racuchy, aby dobrze obciekły z tłuszczu.

7. Zanim wyłożysz kolejną porcję racuchów, sprawdź czy poziom oleju jest wystarczająco wysoki. Jeżeli w trakcie smażenia ubyło dużo oleju, należy dolać świeży olej i poczekać aż się rozgrzeje i zacznie skwierczeć.

Smacznego!