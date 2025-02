Marta Manowska od lat jest gospodynią programów takich jak "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości" i nawiązuje bliskie relacje z uczestnikami. Ich historie często ją poruszają, a więzi, które tworzy, pozostają na długo po zakończeniu nagrań. Nic więc dziwnego, że śmierć Wiesławy Judek z drugiej serii shw mocno nią wstrząsnęła, co wyznała w poruszającej rozmowie przed naszą kamerą.

Marta Manowska poruszona śmiercią Wiesi z "Sanatorium miłości"

Wiesława Judek była jedną z najbardziej charyzmatycznych uczestniczek drugiej edycji programu "Sanatorium miłości". Jej bezpośredniość, poczucie humoru i życiowa mądrość sprawiły, że widzowie szybko ją pokochali. Informacja o jej śmierci 18 lutego 2025 roku poruszyła nie tylko fanów programu, ale także Martę Manowską, która wielokrotnie podkreślała, jak silne więzi łączą ją z uczestnikami show. Przed naszą kamerą prowadząca nie kryła wzruszenia, wspominając ostatnie rozmowy z Wiesławą.

Przeczytałam nasze wiadomości. I się tak uśmiechnęłam, bo tam było: 'Martusiu, wysyłam Ci zdjęcie z mojej działeczki, myślę o Tobie kochana ciepło, czekam tutaj na Ciebie na Podlasiu', no i nie byłam na tym Podlasiu. - wyznała.

Śmierć Wiesi to kolejna bolesna strata wśród uczestników programu, co prowadząca przyjęła z ogromnym smutkiem. A co jeszcze wyznała przed naszą kamerą? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo.

