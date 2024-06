To pierwszy "Dzień Dziecka", który Sylwia Peretti spędza samotnie po śmierci syna. Na Instagramie celebrytki pojawiły się poruszające słowa i wspólne zdjęcia z synem. Internauci są mocno poruszeni jej wpisem.

1 czerwca świętujemy "Dzień Dziecka", choć nie dla wszystkich to szczęśliwy moment. W lipcu minie rok od śmierci ukochanego syna Sylwii Peretti, który zginął w tragicznym wypadku. Patryk jechał z kolegami autem, który wpadł w poślizg i dachował. Niestety, zginęli wszyscy. Na jakiś czas celebrytka zniknęła z mediów społecznościowych, ale z czasem wróciła i wspomina syna we wzruszających wpisach. Ostatnio Sylwia Peretti wspominała swojego syna w dniu jego urodzin, co było dla niej kolejnym ciosem. W "Dzień Dziecka" również postanowiła napisać kilka słów.

Na Instagramie Sylwii Peretti pojawił się kolejny wpis o synu. W "Dzień Dziecka" celebrytka pisze o trudnościach, z którymi się zmaga po śmierci jedynego dziecka. Aż trudno powstrzymać łzy.

Być mamą Anioła, to nie to samo co być na codzień zwyczajną mamą. Być mamą Anioła, to nie dotykać, nie móc przytulać, znikać we łzach. Być mamą Anioła, to zdjęcie trzymać pytając siebie czyja to wina... Być mamą Anioła za nieba bramą to nie usłyszeć - kocham cię mamo... Kocham cię Synek! Dzieli nas tylko czas...

— napisała Sylwia Peretti.