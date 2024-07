Jak przekonać dziecko do chodzenia do przedszkola? - to pytanie zadaje sobie większość rodziców, których pociechy niezbyt entuzjastycznie reagują na tę sytuację. Najważniejsze jest, aby być konsekwentnym i wspierać dziecko. Istotne jest również poznanie przyczyny, która powoduje jego niechęć.

Reklama

Jak przekonać dziecko do chodzenia o przedszkola – rozmowa

Jeżeli dziecko ma około 3 lat wówczas bardzo istotne jest, aby wytłumaczyć mu, na czym będzie polegało jego zostawanie w przedszkolu. Opowiedzieć, co będzie tam robiło, i przede wszystkim podkreślać, że tego samego dnia się po nie przyjdzie. Najczęstszą przyczyną niechęci do chodzenia do przedszkola jest rozłąka z rodzicami.

Lęk przed rówieśnikami lub bunt przedszkolaka

Jeśli do tej pory dziecko zostawało w domu z jednym z nich i miało rzadki kontakt z innymi dziećmi, wówczas problemem może być strach przed rówieśnikami. Dlatego trzeba rozmawiać i wyjaśniać dziecku wszystko, odpowiadać na jego pytania i uważnie słuchać aby poznać przyczynę jego obaw. Możliwe jest również, że dziecko przechodzi właśnie okres buntu (w zależności od wieku: dwu-, cztero- lub sześciolatka) i sprzeciw na nasze postanowienie wynika właśnie z niego, a nie z innych pobudek. Wówczas rozmowa też powinna przynieść dobre rezultaty.

Ustalenie zasad i konsekwentne ich przestrzeganie

Nie należy spóźniać się po dziecko, ani dopuszczać aby czekało na nas samo w świetlicy, szczególnie przez pierwsze dwa/trzy tygodnie, dobrze jest też nie przyprowadzać go zbyt wcześnie – przynajmniej przez pierwszy okres. Dziecko musi wiedzieć, jak będzie wyglądać od tej pory jego dzień, i czym się będzie zajmowało.

Zobacz także

Jeżeli płacze, gdy rodzic odprowadza je do przedszkola wówczas nie należy wchodzić z maluchem dalej niż do szatni. Pójść jak najszybciej, nie przedłużać rozłąki, ponieważ to tylko pogarsza sytuację. Bardzo ważne jest, aby być konsekwentnym, nie ulegać, gdy dziecko będzie chciało zostawać w domu, a nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, że w przedszkolu dzieje mu się krzywda. Z czasem maluch zaakceptuje nową rzeczywistość. Gdy problem z jakim się borykał, zostanie rozwiązany i przedyskutowany, prawdopodobnie trudnością będzie zabranie go z przedszkola, a nie pójście do niego.