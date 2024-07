Gwiazda betlejemska jest jednym z symboli świąt Bożego Narodzenia i piękną dekoracją mieszkania. Roślina wymaga odpowiednich warunków uprawy i pielęgnacji.

Gwiazda betlejemska – czym jest i jak wygląda?

Gwiazda betlejemska, inaczej zwana wilczomleczem pięknym, bądź poinsecją, jest rośliną, która kwitnie w miesiącach zimowych, ale wymaga właściwej temperatury (18-21 stopni). Gwiazda betlejemska ma mocne, zielone i gęste liście i osiąga wysokość od 20 do 50 cm. Barwa kwiatów może być czerwona, biała, różowa albo złota. Przy zakupie poinsecji należy zwrócić uwagę na temperaturę w jakiej jest przechowywana. Nie warto kupować jej na targach, czy kiermaszach, gdyż stojąc w niskiej temperaturze wskutek przechłodzenia zaczyna po kilku godzinach zrzucać liście.

Gwiazda betlejemska – jak uprawiać roślinę?

Gwiazda betlejemska wymaga dobrze nasłonecznionego pomieszczenia, ale nie można stawiać jej przy kaloryferach. Temperatura w mieszkaniu nie może przekraczać 21 stopni, ponieważ liście rośliny wtedy wysychają i opadają. Poinsecja wymaga dobrze przepuszczalnego, wilgotnego podłoża i właściwego nawożenia. By zadbać o jej piękny wygląd należy ją nawozić raz na dwa tygodnie substancją dla roślin kwitnących. Pod koniec zimy warto skrócić jej pędy, tak by na bocznych gałęziach zostały po 2-3 pędy, nie więcej. Po ich obcięciu gwiazdę betlejemską trzeba postawić w pomieszczeniu o temperaturze nie większej niż 15 stopni i zaprzestać nawożenia i podlewania. Na wiosnę wilczomlecz piękny należy przesadzić do świeżej ziemi o odczynie gleby od 5,8 do 6,5 pH i postawić w ciepłym, dobrze nasłonecznionym miejscu. Co miesiąc, aż do sierpnia zaleca się nawożenie poinsecji. Jesienią widoczne będą nowe liście rośliny, ale by zakwitła przed świętami Bożego Narodzenia należy od listopada przykrywać ją folią bądź kartonowym pudełkiem o godzinie 17 i odsłaniać o 7-8 rano.

Gwiazda betlejemska – podlewanie

Gwiazda betlejemska wymaga wilgotnego podłoża, dlatego też należy ją odpowiednio podlewać. Trzeba systematycznie sprawdzać podłoże rośliny, ponieważ przesuszenie spowoduje, że liście zwiędną i opadną. Najlepiej wilczomlecz piękny podlewać co dwa dni letnią wodą w podstawkę, a jej nadmiar po chwili usuwać.