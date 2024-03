W grudniu Roksana Węgiel razem ze swoim ukochanym Kevinem Mglejem przeprowadzili się do swojego wspólnego gniazdka, które urządzili w loftowym stylu. Wokalistka pokazała już fragmenty swojego mieszkania na InstaStories, a teraz przyszedł czas na kuchnie.

Roksana Węgiel ma zaledwie 19-lat, ale nie może narzekać na brak zajęć. Ostatnio w życiu młodej wokalistki bardzo dużo się dzieje, m.in. bierze udział w "Tańcu z Gwiazdami" i ostatnio przygotowywała się również do swojego sekretnego koncertu. Młoda gwiazda spina się po drabinie popularności i nie przestaje zaskakiwać nowymi projektami. Ukochana Kevina Mgleja przyznaje jednak, że po intensywnym dniu w studiu czy po koncercie lubi odpocząć w swoim mieszkaniu i nie ukrywa, że jej świeżo wyremontowane gniazdko jest dokładnie takie, jakie sobie wymarzyła.

W grudniu Roksana Węgiel pokazała mieszkanie po remoncie, które jest wykończone w loftowym stylu. W mieszkaniu wokalistki dominują stonowane kolory w odcieniu bieli, czerni i szarości. 19-latka pochwaliła się już m.in. sypialnią, łazienką, a teraz przyszedł czas na kuchnie. Roxie prezentowała swojego nowe stroje na treningi, gdy w lustrze za nią odbiła się jej kuchnia, która jest połączona z salonem. Na zdjęciu widzimy meble kuchenne w kolorze bieli i czerni oraz podświetlany blat, który z pewnością przyciąga uwagę. Podoba Wam się kuchnia u Roksany Węgiel?

Jakiś czas temu Roksana Węgiel wspominała również, że ważna jest dla niej wygodna kanapa w mieszkaniu, na której będzie mogła wypocząć po ciężkim dniu pracy. Wygląda na to, że młoda gwiazda zapracowała sobie na wszystko, czego pragnęła.

Kiedy tylko skończyliśmy remont, od razu wiedziałam, że muszę mieć wygodne miejsce do odpoczynku po koncercie lub intensywnym dniu w studiu. I ta sofa to jest dokładnie to, czego szukałam! Nie tylko świetnie prezentuje się w mieszkaniu, ale jest też bardzo wygodna, że aż nie chce się z niej wstawać. Każdy wieczór spędzony na niej to czysta przyjemność

— pisała wówczas Roxie.