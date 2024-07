Picie niewielkich ilości olejku rycynowego działa przeczyszczająco i pomaga na zaparcia. Ma jednak drażniące właściwości, dlatego nie można stosować go zbyt często. Nie mogą go spożywać kobiety w ciąży, ani karmiące piersią.

Reklama

Olejek rycynowy na przeczyszczenie nie powinien być stosowany przy odchudzaniu, ponieważ podrażnia jelita i śluzówkę żołądka i może powodować nieprzyjemne dolegliwości.

Olej rycynowy na przeczyszczenie

Po zażyciu olejku rycynowego, oprócz przeczyszczenia mogą wystąpić skutki niepożądane: nudności i wymioty, ból brzucha, kolka, utrata apetytu, a także biegunka. Na zaparcia olej rycynowy powinien być stosowany z umiarem, niezbyt często. Nie wolno używać go w stanach zapalnych układu pokarmowego, przy idiopatycznych bólach brzucha, chorobach dróg żółciowych oraz innych schorzeniach układu pokarmowego. Dopuszczalna jednorazowa dawka oleju rycynowego na przeczyszczenie dla dorosłego człowieka wynosi 10-20 g, czyli maksymalnie dwie łyżki. Efekt przeczyszczający pojawia się przeważnie po około 6 godzinach.

Właściwości olejku rycynowego

Olej rycynowy jest wykorzystywany nie tylko jako środek na zaparcia, ale też używa się go w kosmetyce. Właściwości olejku rycynowego i niska cena sprawiają, że jest on używany jako domowa odżywka do włosów, brwi i rzęs, a także na paznokcie w celu ich wzmocnienia. Stosowany regularnie przynosi zadowalające rezultaty.

Zobacz także

Olej rycynowy w ciąży

W ciąży olej rycynowy jest zakazany. Jego właściwości podrażniające skutkują przekrwieniem jelita grubego, a to może wywołać skurcze macicy. W wyniku tego może dojść do poronienia lub przedwczesnego porodu.