Olejek rycynowy nakładany dwa razy dziennie na rzęsy nadaje im elastyczność, zmniejsza łamliwość, przyciemnia włoski i wzmacnia je.

Reklama

Ciemna oprawa oczu nadaje spojrzeniu wyrazistości i głębi. Dlatego osoby, których rzęsy są delikatne, jasne, i łamliwe, stosują różne sposoby, żeby je odżywić i przyciemnić. Należy pamiętać, że okolice oczu są bardzo delikatne i podatne na podrażnienia i alergie. Z tego względu warto postawić na naturalne odżywki, stosować np. olejek rycynowy.

Oferowany przez drogerię Sephora rabat to doskonała okazja, aby kupić najlepsze preparaty na odbudowę rzęs w atrakcyjnych cenach.

Jak działa olejek rycynowy na rzęsy?

Olejek rycynowy jest bogaty w witaminy A i E oraz kwasy tłuszczowe omega. Te substancje odżywiają rzęsy i wzmacniają je. Dzięki swoim właściwościom natłuszczającym i nawilżającym olejek przyciemnia rzęsy, nadaje im elastyczność i zmniejsza łamliwość rzęs.

Zobacz także

Olejek rycynowy ma właściwości antyseptyczne, chroni okolice oczu przed infekcjami wywoływanymi przez grzyby i bakterie.

Jak stosować olejek rycynowy na rzęsy?

Olejek rycynowy jest do kupienia w każdej aptece, wielu sklepach z naturalnymi kosmetykami i z ziołami. Można dostać go zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Buteleczka o pojemności 100 ml kosztuje od 8 do 10 zł. W sprzedaży znajdują się też mniejsze i większe buteleczki olejku rycynowego.

Oprócz olejku zaopatrz się w szczoteczkę do rzęs, którą można kupić w drogeriach. Do rozprowadzania olejku na rzęsach możesz też wykorzystać niepotrzebną szczoteczkę z opakowania tuszu do rzęs. Przed użyciem dobrze ją jednak wypłucz z resztek tuszu i wyparz w gorącej wodzie.

Olejek rycynowy nakładaj na rzęsy codziennie rano i wieczorem. Jeśli malujesz rzęsy tuszem, możesz też stosować olejek rycynowy do zmywania makijażu. Po miesiącu codziennego stosowania z pewnością zauważysz pierwsze efekty.

Olejek rycynowy może uczulać, dlatego jeżeli zauważysz zaczerwienienie w okolicy oczu, zaprzestań stosowania go.