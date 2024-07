To kiedy, po porodzie pojawia się miesiączka zależy przede wszystkim od sposobu, w jaki karmi się dziecko. Jeśli od początku karmisz dziecko nie tylko własnym mlekiem, okres pojawi się u ciebie już po ok. 5-6 tygodniach od porodu. Jeśli jednak twoje dziecko będzie chciało współpracować, możesz powstrzymać okres na dłużej.

Najdłużej, bo nawet do roku, mają szansę powstrzymać owulację kobiety, które karmią swoje dziecko wyłącznie piersią, często i bardzo regularnie, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Podczas regularnego i częstego karmienia w organizmie matki wydziela się prolaktyna – hormon, który powstrzymuje owulację. Kiedy jednak do diety dziecka zaczyna włączać się inne, oprócz mleka matki, produkty, np. sztuczne mleko, owulacja i miesiączka wracają. Związane jest to ze zmniejszeniem wydzielania prolaktyny.

Miesiączka po porodzie a zatrzymanie laktacji

Pierwszy okres po porodzie często niepokoi młode matki. Obawiają się one, że po powrocie menstruacji ciało przestanie wytwarzać mleko. Mamy, kóre chcą jak najdłużej karmić piersią, zwykle mogą to robić także gdy pojawi się już pierwszy okres po ciąży. Należy jednak pamiętać, by dla utrzymania poziomu prolaktyny w organizmie, naturalne karmienia były regularne. Miesiączka po porodzie nie musi oznaczać zatrzymania laktacji.

Okres po porodzie a płodność

Pamiętaj, że brak miesiączki nie oznacza, że jesteś niepłodna. Płodność wraca około dwóch tygodni przed okresem, w momencie owulacji. Nawet jeśli po porodzie nie miałaś jeszcze miesiączki, możesz zajść w kolejną ciążę. Żeby jej zapobiec, stosuj antykoncepcję. Bezpiecznymi dla kobiet karmiących piersią środkami antykoncepcyjnymi są: prezerwatywy, implanty antykoncepcyjne, wkładki domaciczne, minipigułki i zastrzyki z progesteronu.

Może się zdarzyć, że twoja pierwsza miesiączka po porodzie będzie bardziej lub mniej obfita niż przed ciążą. Na początku okres może też występować nieregularnie. Z czasem wszystko powinno się unormować. Jeśli jednak cykl nie ureguluje się po kilku miesiącach albo zauważysz powtarzające się nadmierne lub zbyt skąpe krwawienia, skontaktuj się z lekarzem.