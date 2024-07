Z fizjologii człowieka wynika, że okres podczas ciąży nie ma prawa się pojawić. Czasem jednak występują krwawienia o innym podłożu, które bywają mylone z miesiączką. Każde krwawienie podczas ciąży powinno zostać zgłoszone lekarzowi prowadzącemu.

Zagnieżdżenie się zarodka w macicy może wywołać plamienie

Gdy zapłodniona komórka jajowa zagnieżdża się w macicy, może trafić na naczynko krwionośne, które podczas implantacji zarodka pęknie. Zagnieżdżenie zarodka ma miejsce po 5 do 10 dni od zapłodnienia. Plamienie będące skutkiem tego procesu trudno pomylić z miesiączką, ponieważ jest ono bardzo niewielkie i nie poprzedza go ból.

Krwawienie w pierwszych miesiącach ciąży to nie okres

W pierwszych miesiącach ciąży może pojawiać się krwawienie przypominające okres. Jednak nie jest to okres podczas ciąży, a wynik zmian hormonalnych zachodzących w ciele kobiety po zagnieżdżeniu się zarodka w macicy.

Krwiaki podkosmówkowe przyczyną krwawienia podczas ciąży

Czasem pod kosmówką, a niekiedy między łożyskiem a macicą zbiera się krew. Są to tzw. krwiaki podkosmówkowe. Mogą one powodować plamienia w czasie ciąży, są widoczne na USG. Mniejsze nie zagrażają dziecku. Bywa, że same wchłaniają się do organizmu. Natomiast większe krwiaki podkosmówkowe muszą być pod nadzorem lekarza.

Poronienie – „okres” podczas ciąży

Przyczyną krwawienia, które może wyglądać jak okres podczas ciąży, ponieważ towarzyszy mu ból, jest poronienie. Zaczyna się zwykle od lekkiego plamienia, a kończy na obfitym krwawieniu i pulsującym bólu w dole brzucha. Krew może mieć kolor typowy dla okresu lub brązowy. W tym drugim przypadku oznacza to, że zapłodniona komórka jajowa się nie rozwija, ale też nie opuściła organizmu.

Ciążą pozamaciczna – fałszywy okres podczas ciąży

Gdy zapłodniona komórka jajowa zagnieżdża się poza macicą, mówi się o ciąży ekotopowej. Taka ciąża musi zostać wcześnie wykryta i usunięta, ponieważ stwarza zagrożenie dla życia kobiety i nie daje żadnych szans na urodzenie dziecka. W ciąży pozamacicznej może pojawić się krwawienie. Nie jest to jednak okres, a wydzielina ma brązowy kolor. Zwykle towarzyszą temu inne objawy, m.in. takie jak bóle brzucha, barku, pod łopatkami, nudności i zawroty głowy.

Zaśniad groniasty a okres podczas ciąży

Zaśniad groniasty to rozwijająca się nieprawidłowo zapłodniona komórka jajowa. Około 5 miesiąca ciąży występuje krwotok, w którym krew jest brunatna i są w niej widoczne fragmenty tkanki. Powiększona macica i torbielowate masy widoczne w USG są wskazaniem do manualnego oczyszczenia macicy, tzw. łyżeczkowania.

Nadżerka może objawiać się krwawieniem podczas ciąży

Także nadżerka może być przyczyną krwawienia, które jest brane za okres podczas ciąży. W zależności od charakteru zmian chorobowych i ich zaawansowania plamieniu mogą towarzyszyć upławy, ból podbrzusza czy pleców w okolicy lędźwiowej. Lekarz powinien ocenić nadżerkę i podjąć decyzję, czy leczenie może odbyć się po rozwiązaniu ciąży.