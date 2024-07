Wiele kobiet wyobraża sobie, że poród zamyka definitywnie okres okołociążowych obciążeń organizmu. Niestety obkurczanie macicy (tzw. połóg) po porodzie naturalnym trwa nawet do ośmiu tygodni i niesie za sobą szereg kolejnych zmian w ciele kobiety. Jest to m.in. krwawienie, wydalanie odchodów popołogowych czy laktogeneza (wytwarzanie mleka).

Ciąża i poród jest to wielka zmiana dla organizmu kobiety, dlatego po tym okresie ciało potrzebuje czasu, aby całkowicie powrócić do stanu sprzed ciąży. Obkurczanie macicy jest stanem, w którym kobiece narządy płciowe starają się powrócić do normalnego funkcjonowania i płodności. Okres ten obejmuje kilka tygodni od momentu urodzenia dziecka – po naturalnym porodzie obkurczenie macicy trwa do 6 tygodni.

Obkurczanie macicy: przebieg

Po samym porodzie macica zmniejsza się o około 30-50% objętości, jej ściany stają się cienkie, a naczynia krwionośne się zwężają. Występuje obfite krwawienie, które jest naturalną reakcją narządu po oderwaniu się łożyska, a z czasem zamienia się w tzw. odchody popołogowe. Jest to mieszanka krwi z pozostałościami błon płodowych, łożyska i innych niepotrzebnych już produktów ubocznych wytworzonych podczas ciąży. Ich kolor z czasem zmienia się i nie należy martwić się ich brunatno-żółtawym, a nawet szarym kolorytem.

Obkurczanie macicy: gdy matka nie karmi piersią

W tym samym czasie, kiedy następuje obkurczanie się macicy, następuje również laktogeneza i jest to bardzo ważny etap dla macicy. Gdy wytwarzanie pokarmu nastąpi prawidłowo zaraz po porodzie, to powrót do płodności – pierwsza miesiączka – może zdarzyć się po 6-8 tygodniach. Będzie wtedy symbolicznym zakończeniem połogu. Jeżeli jednak matka nie karmi swojego dziecka piersią, wtedy okres może wystąpić o wiele wcześniej. Wtedy miesiączka nie stanie się sygnałem końca obkurczenia się macicy, a tylko jego jednym z jego etapów.

Obkurczanie macicy: ponowne skurcze

Do tygodnia od porodu kobiety mogą odczuwać skurcze macicy – jest to naturalna sytuacja wywołana stałym wysokim napięciem ścian narządu. Można również odczuwać samowolne odruchy kurczowe w dole brzucha, które również znikną po kilku dniach (utrzymują się maksymalnie 3 dni od porodu). Nie należy martwić się taką reakcją organizmu, ponieważ często wywołana jest silną mieszanką hormonalną, która wyzwolona jest podczas porodu.