Ostatnie sześć miesięcy to bardzo trudny okres dla brytyjskiej rodziny królewskiej. W pewnym momencie zarówno król Karol III, jak i księżna Kate zniknęli, a większość obowiązków spadło na barki księcia Williama oraz królowej Kamili. Monarcha oraz księżna Walii musieli skupić się na swoim zdrowiu po tym, jak lekarze zdiagnozowali u nich zmiany nowotworowe. Żona następcy tronu poddała się chemioterapii, natomiast Karol III wrócił już do pracy. Niestety teraz ma kolejny problem.

Książę Andrzej, brat króla Karola III od ponad dwóch dekad mieszka w luksusowej rezydencji Royal Lodge w Windsorze. W lutym ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że monarcha planuje wyrzucić krewnego z posiadłości. Warto przypomnieć, że mowa o upadłym royalsie, który został pozbawiony tytułów – zarówno królewskich, jak i wojskowych. Co ciekawe, w przeszłości był ulubieńcem mamy, królowej Elżbiety II.

Głośne skandale z Jeffreyem Epsteienm w tle, oskarżenie o napaść seksualną na nieletnią pociągnęły księcia Andrzeja na dno. Brat króla został wyrzucony z pałacu Buckingham. Jednak syn Elżbiety II nie słucha monarchy i wciąż zamieszkuje wspomnianą rezydencję. Przez to Karol III traci mnóstwo pieniędzy.

Książę Yorku odmawia wyprowadzki, co stanowi problem dla jego brata. Król Karol III miał pomysł, jak wykorzystać nieruchomość, by generowała dodatkowe pieniądze. Jak informuje „The Sun”, Royal Lodge miałby zostać przekazany niezależnej firmie dysponującej gruntami monarchy, które nie są ani własnością państwa, ani jego prywatnym majątkiem.

Można by go wtedy wynająć, by zarabiał pieniądze dla kasy królewskiej i kraju, zamiast uszczuplać dotychczasowe zasoby. Czynsz w wysokości jednego miliona funtów rocznie nie jest daleko idącym pomysłem dla domu tej wielkości, w dodatku z wyjątkowymi królewskimi powiązaniami

– zdradza informator „The Sun”.