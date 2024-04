Ida Nowakowska – podobnie jak wszystkie gwiazdy „Pytania na śniadanie” – została zwolniona z TVP po zmianie władzy. Ulubieńcy widzów jednak poradzili sobie po rewolucji w mediach publicznych. Izabella Krzan dołączyła do nowego projektu Krzysztofa Stanowskiego i prowadzi poranki w Kanale Zero. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ruszyli z własnym formatem – również na platformie YouTube. Co z Idą Nowakowską? Prezenterka nie narzeka na nadmiar wolnego czasu. Realizuje wiele projektów. Część z nich także za granicą. Ostatnio coraz częściej podróżuje do Stanów Zjednoczonych. Coraz głośniej mówi się, że wyjazdy mają też związek z rzekomym problemem w jej małżeństwie.

Reklama

Ida Nowakowska i jej mąż przechodzą kryzys?

W kwietniu Ida Nowakowska pierwszy raz skomentowała zwolnienie z „Pytania na śniadanie”. Była już prezenterka TVP nie oszczędziła przy okazji nowej szefowej popularnej śniadaniówki. Mimo zwolnienia z mediów publicznych Nowakowska wciąż ma mnóstwo projektów, nad którymi pracuje. Niedawno ujawniła, że w związku z nowymi wyzwaniami zawodowymi podróżuje do Paryża, a także Stanów Zjednoczonych. Do tej pory podkreślała, że jednak w centrum jej działań znajduje się Warszawa. To się zmieni?

Ida Nowakowska z mężem Pawel Wodzynski/East News

Ostatnio do mediów trafiły doniesienia, według których podróże Nowakowskiej do Stanów Zjednoczonych mogą mieć inny powód. Nie od dziś wiadomo, że mąż prezenterki w przeszłości rozwijał karierę aktorską za oceanem. W imię miłości Jack Herndon porzucił swoje ambicje i na stałe zamieszkał w Polsce. Warto przypomnieć, że skończył szkołę aktorską w Nowym Jorku i zdążył zagrać kilka ról epizodycznych w niewielkich filmach.

Ida Nowakowska z mężem Artur Zawadzki/REPORTER

Herndon ze swoją urodą romantycznego amanta czy brytyjskiego dżentelmena miał szansę na zrobienie kariery w USA. Na początku grywał w krótkometrażowych produkcjach, za które dostawał około dwóch tysięcy dolarów. Z czasem jego kariera mogła się rozwinąć, ale by tak się stało, musiałby być na miejscu w USA, chodzić na castingi i walczyć o role, a on dla Idy wybrał życie w Polsce – mówi informatorka serwisu ShowNews.

Zdaniem źródła portalu w pewnym momencie Ida Nowakowska i Jack Herndon odbyli poważną rozmowę dotyczącą przyszłości. Prezenterka nie jest już związana z telewizją i ma więcej możliwości. Według informatora jej mąż poczuł, że to może być jego czas na powrót do grania. To jednak wiązałoby się z przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Nie jest tajemnicą, że Nowakowska kocha Polskę i perspektywa przeniesienia życia za ocena jej nie przekonuje. Różnica zdań ma prowadzić do napiętej atmosfery.

Ida Nowakowska z mężem Hornet/REPORTER

Dla Herndona życie w Polsce jest dużym wyzwaniem, bo ciągle nie może się do końca odnaleźć w nadwiślańskiej rzeczywistości i często czuje się mężem swojej żony – czytamy w portalu ShowNews.

Myślicie, że Ida Nowakowska rzeczywiście mogłaby się przeprowadzić do Stanów Zjednoczonych? Warto przypomnieć, że małżeństwo w maju 2021 roku doczekało się synka. Maksymilian Marek niedługo będzie świętował swoje trzecie urodziny.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Ida Nowakowska spędziła noc z dzieckiem na klatce schodowej. Kadry obiegły sieć