Objawy boreliozy sprawiają trudności w rozpoznaniu, a zwłoka może zakażonego krętkiem Borrelii wiele kosztować. Nieleczona wczesna faza choroby, która obejmuje jedynie zmiany skórne, może zmienić się w fazę rozsianą, a nawet przewlekłą. Borelioza może dawać objawy ze strony wszystkich narządów, dlatego po ukąszeniu przez kleszcza trzeba być czujnym i jak najwcześniej reagować na wszelkie niepokojące dolegliwości.

Borelioza atakuje kolejno tkankę łączną, mięśniową i nerwową. Najważniejsze jest jej wczesne rozpoznanie, bo zbyt późne wdrożenie leczenia może spowodować poważne choroby i nieodwracalne zmiany w organizmie. Najczęstsze objawy boreliozy to:

1. Zmiany skórne w boreliozie

Pierwsze objawy boreliozy mogą się pojawić po 1–3 tygodniach od ukąszenia przez kleszcza i są nimi zmiany skórne, które pojawiają się nie tylko w miejscu, gdzie doszło do zagnieżdżenia się pasożyta.

Rumień pospolity

Jednym z najwcześniejszych objawów jest tzw. rumień pospolity, który nie swędzi ani nie boli (może być bolesny tylko przy dotyku), jednak trzeba go leczyć, bo bakterie, które są w nim skupione, mogą przedostać się ze skóry do wszystkich narządów organizmu. Rumień występuje u 30% zarażonych boreliozą. Łatwo go rozpoznać – ma postać owalnej czerwonej plamy z jasnym pierścieniem wewnątrz. Początkowo ma średnicę do 1,5 cm, ale może się rozrastać nawet do 15–30 cm. Żeby pozbyć się rumienia razem z powodującymi go bakteriami, nie wystarczy leczenie miejscowe – trzeba wdrożyć antybiotykoterapię.

Chłoniak limfocytów skóry

Chłoniak limfocytów skóry to dość rzadki objaw boreliozy, który pojawia się raczej u dzieci niż u dorosłych. Może wystąpić nie tylko na rękach i nogach – lubi się ukrywać w małżowinie usznej, na brodawkach sutkowych czy na mosznie. Tak jak rumień, nie boli, ale również wymaga leczenia antybiotykiem. Charakteryzuje się czerwono-niebieskim zabarwieniem.

Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry

Nieleczona borelioza w postaci skórnej może doprowadzić do przewlekłego zanikowego zapalenia skóry, które początkowo objawia się obrzękiem, a potem przechodzi w osłabienie skóry. Staje się ona wrażliwa i cienka jak bibuła, pojawiają się na niej niesymetryczne czerwonosine plamy, zaczynają też z niej wypadać włosy.

2. Objawy grypy.

U chorych, u których nie wystąpiły zmiany skórne, borelioza jest znacznie trudniejsza do zdiagnozowania, zwłaszcza, że infekcje narządów są mało charakterystyczne i mogą naśladować wiele innych chorób. Dolegliwości często sugerują grypę. Pojawiają się:

gorączka,

dreszcze,

uderzenia gorąca,

poty,

zmęczenie,

obniżenie sprawności fizycznej,

ociężałość,

zaburzenia rytmu serca,

bezsenność.

3. Zapalenie stawów.

Zapalenie stawów towarzyszy zwykle przewlekłemu zanikowemu zapaleniu skóry, może się też pojawić niedługo po wystąpieniu rumienia. Szczególnie zagrożone są staw kolanowy i staw skokowy, które zaczynają puchnąć, boleć, a czasem nawet sztywnieć. Chorzy często bagatelizują tę dolegliwość, ponieważ po krótkim czasie zanika. Może jednak po kilku tygodniach wrócić, a nieleczona doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia powierzchni stawowych. Leczenie antybiotykiem w boreliozowym zapaleniu stawów jest więc nieodzowne.

4. Neuroborelioza.

Jako ostatni borelioza atakuje ośrodkowy układ nerwowy. Do pojawienia się objawów z jego strony dochodzi od 2 tygodni do kilku miesięcy od ukąszenia przez kleszcza. Na początku drętwieją kończyny i język, może też dojść do zaburzeń zmysłu smaku czy skurczów mięśni twarzy. Kiedy krętki Borrelii dotrą do układu nerwowego, pojawiają się bóle w zasadzie wszystkich części ciała (nerwobóle), dochodzi do upośledzenia siły mięśniowej, drżenia mięśni i nadwrażliwości na dotyk. Zmiany w układzie nerwowym mogą doprowadzić do bardzo niebezpiecznych chorób – nie tylko fizycznych, ale również psychicznych. Do psychologa trafiają często osoby z depresją, której początek dało właśnie ukąszenie przez kleszcza. U chorych, u których borelioza nie została wykryta we wczesnym stadium, mogą wystąpić nieodwracalne uszkodzenia nerwowe:

zaburzenie widzenia i upośledzenie słuchu,

padaczka,

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

przewlekłe zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego.

Nudności i wymioty, bóle głowy i sztywność karku, nadwrażliwość na światło i trudności w zamknięciu powiek to sygnały, że należy niezwłocznie udać się do lekarza.