Leczenie nieżytu żołądka i jelit rzadko wymaga zażywania lekarstw. Przy „wirusówce” wystarczą odpowiednia dieta i nawadnianie organizmu. Takie metody nie wyleczą jednak dolegliwości żołądkowo-jelitowych o podłożu bakteryjnym, ani – tym bardziej – zatrucia substancjami toksycznymi.

Nawadnianie organizmu podczas zatrucia

Leczenie nieżytu żołądka i jelit nie może się odbywać bez intensywnego nawadniania, gdyż podczas biegunki i wymiotów organizm traci bardzo dużo płynów, za pośrednictwem których wydala toksyny z organizmu. Jeśli chory nie będzie systematycznie przyjmował płynów, może dojść do groźnego dla zdrowia odwodnienia. Trzeba przy tym pamiętać, że nie jest obojętny rodzaj wypijanego napoju. Najbezpieczniej pić niegazowaną wodę mineralną lub dostępne w aptece płyny nawadniające. Niewskazane są soki przecierowe i napoje gazowane, które mogą nasilić biegunkę i wymioty. Dziecku można podawać zwykłą herbatę, herbatkę rumiankową lub wodę z niewielką ilością soku. Warto też pamiętać, że podczas nieżytu żołądka i jelit może wystąpić nietolerancja laktozy.

Dieta w nieżycie żołądka i jelit

Nieżyt żołądka i jelit odbiera apetyt, ale nie można całkowicie rezygnować z jedzenia. W czasie choroby trzeba zmienić dietę na lekkostrawną, zwiększyć liczbę spożywanych posiłków (do 5–6 w ciągu dnia) i zmniejszyć ich obfitość. Nie ma konieczności ograniczania się do sucharków – mogą je zastąpić lekkie zupy (bez śmietany), kleiki lub warzywa gotowane na parze. Najważniejsze, by wystrzegać się potraw tłustych i smażonych, bo mogą one zaostrzyć objawy choroby. W miarę ustępowania dolegliwości można wzbogacać dietę, ale musi się to odbywać stopniowo. Kiedy przejdą uporczywe mdłości, warto sięgnąć po naturalne produkty przeciwbiegunkowe – czekoladę, kakao, jagody, aronię, galaretkę i mocną herbatę.

Czy grypę żołądkową można wyleczyć lekarstwami?

Grypę żołądkową wywołują wirusy, które są oporne na leczenie farmakologiczne. Przy zwykłej „wirusówce” nie najlepszym pomysłem jest często praktykowane podawanie węgla lekarskiego czy wdrażanie leczenia środkami przeciwbiegunkowymi – może to opóźnić wydalanie toksyn z organizmu. Jedyne środki, które pomagają szybciej uporać się z chorobą to probiotyki odbudowujące florę bakteryjną jelit. Jeśli chorobie towarzyszy gorączka, leczenie trzeba uzupełnić środkami przeciwgorączkowymi. Inaczej jest z bakteryjnym nieżytem żołądka i jelit. Bakterię zwalczy tylko dobrany przez lekarza antybiotyk. Ważne jest, by tego rodzaju terapii samodzielnie nie modyfikować ani nie przerywać, bo może to spowodować rozwinięcie się szczepów bakteryjnych opornych na antybiotyki.

Nieżyt żołądka i jelit – kiedy udać się do lekarza?

Ostrego nieżytu żołądka i jelit nie wolno bagatelizować, bo może on świadczyć o poważniejszej chorobie aniżeli zatrucie pokarmowe czy grypa żołądkowa. Do lekarza niezwłocznie trzeba się zgłosić gdy:

