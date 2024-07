Gdy wpust żołądka nie działa prawidłowo, może nas męczyć zgaga. Zbyt mała kurczliwość tego mięśnia powoduje, że jedzenie i picie wraz z sokiem żołądkowym przedostają się do przełyku.

Zgaga w wyniku niewydolności wpustu żołądka

Bolesne pieczenie w okolicach mostka i słony bądź kwaśno-słony czy nawet gorzko-kwaśny smak w ustach oznaczają zgagę. Dolegliwość tę powoduje cofanie się soku żołądkowego do przełyku. Refluks żołądkowo-przełykowy jest uciążliwy i nieprzyjemny, można go łagodzić doraźnie. Kwas żołądkowy przedostaje się do przełyku z powodu nieprawidłowego działania wpustu żołądka. To mięsień znajdujący się na styku przełyku i żołądka. Jeśli kurczy się zbyt mocno, może zatrzymywać część pokarmu w przełyku, natomiast jeśli jest zbyt słabo – powoduje refluks.

Odpowiednie żywienie w walce ze zgagą

Wzrost produkcji kwasu solnego w żołądku i zgagę powodują ostre potrawy, alkohol i czekolada. Nadmiar soku żołądkowego tym łatwiej przedostaje się przez wpust żołądka, który ma zaburzoną kurczliwość. Aby uniknąć objawów refluksu, należy zrezygnować z posiłków tłustych i ciężkich, a także mocno doprawionych. Niewskazane są też używki, które drażnią śluzówkę żołądka i potęgują wydzielanie kwasu solnego.