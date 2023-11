Magda Gessler ostro o operacji zmniejszenia żołądka

Magda Gessler zdradziła, czy zdecydowałaby się na operację zmniejszenia żołądka! W ostatnim czasie do walki z nadwagą przyznali się m.in. Andrzej Grabowski, Big Boy z "Gogglebox" oraz Tomasz Sekielski. Aktor, uczestnik telewizyjnego programu i dziennikarz nie ukrywali, że podjęli ostrą walkę z nadprogramowymi kilogramami i zdecydowali się na operację bariatryczną, czyli operację zmniejszenia żołądka. Kilka dni temu swoją metamorfozą pochwaliła się również Magda Gessler, która przyznała, że schudła dzięki specjalnej diecie. Teraz gwiazda TVN zdradziła, czy zmniejszyłaby sobie żołądek!

Gwiazda "Kuchennych rewolucji" przyznała ostatnio, że schudła dzięki warzywnej diecie. Teraz Magda Gessler w rozmowie z reporterem "Faktu" zdradziła, czy w przyszłości zdecydowałaby się również na operację zmniejszenia żołądka. Odpowiedź gwiazdy TVN jest zdecydowana!

Nigdy w życiu! Jeżeli chcemy być ładni dbajmy o to od środka, dbajmy o naszą dietę. Poddanie się operacji grozi śmiercią, czyli opuszczenie najbliższych, można się nie wybudzić. Ja trzy razy rodziłam i trzy razy byłam na granicy śmierci bo miałam cesarkę. Nigdy w życiu, gdyby to nie było kwestią ratowania życia, nie zrobiłabym sobie nic, no chyba że miałabym jakiś wypadek i musieliby coś zszywać. Dla mnie to jest arogancja wobec życia- mojego i moich bliskich- powiedziała stanowczo w rozmowie z "Faktem".