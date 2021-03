Andrzej Piaseczny kilka dni temu opublikował wstrząsające wideo wprost ze szpitalnego łóżka i przyznał, że bardzo ciężko przechodzi zakażenie koronawirusem. Niezbędny okazał się pobyt w szpitalu i tlenoterapia. Artysta powoli wraca do zdrowia, dziękuje za wsparcie i zdecydował się podzielić z fanami przebiegiem swojej choroby! Najbardziej dramatyczna okazała się 9. doba. Co się stało potem?

Andrzej Piaseczny o objawach Covid-19, przez które znalazł się w szpitalu

Andrzej Piaseczny zdecydował się dołączyć do grona gwiazd, które wprost mówią o swoim zakażeniu koronawirusem. Jakiś czas temu do szpitala z poważnymi objawami trafiła Dorota Gardias i do tej pory zmaga się ze skutkami Covid-19. Teraz to Piaseczny opowiedział o przebiegu choroby i obrazowo opisał, co się działo zanim trafił do szpitala.

Artysta przyznał, że zaraził się od osoby, która przechodziła zakażenie bezobjawowo:

W moim przypadku historia choroby jest dość krótka. Mimo codziennej ostrożności zachowywanej z rodziną, kilkoro z nas zaraziło się od innego członka rodziny, przechodzącego zakażenie bezobjawowo. Ja miałem najmniej szczęścia - napisał Piaseczny.

Andrzej Piaseczny napisał wprost, jak przechodził Covid-19 i zdradził, że po 9 dniach izolacji nastąpił kryzys. Niestety, mimo obaw przed szpitalem, nie obyło się bez tlenoterapii:

Pomimo natychmiastowej izolacji, zastosowania wszystkich zalecanych środków medycznych i początkowej poprawy mojego stanu zdrowia, po 9 dniach choroby nastąpiło załamanie. Nie mogłem samodzielnie oddychać, a serie niemożliwych do powstrzymania ataków kaszlu doprowadzały do utraty przytomności.

Aktualnie piosenkarz wraca już do zdrowia i uważa, że pobyt w szpitalu i odpowiednia opieka pomogły mu szybko odzyskać sił:

Rzeczywiście bardzo bałem się szpitala. Na szczęście dla mnie nie było za późno. Zostałem poddany procedurom ratunkowym i podłączony do aparatów wspomagających oddychanie oraz rozprężających płuca. Jestem przekonany, że te dni spędzone w szpitalu zadecydowały nie tylko o mojej bieżącej kondycji, ale również o komforcie życia w przyszłości. - czytamy na oficjalnym koncie artysty na Facebook'u.

Życzymy szybkiego powrotu do pełni sił!

Opublikowany przez Andrzej Piaseczny Niedziela, 21 marca 2021

Po tym, jak artysta opublikował wstrząsające nagranie ze szpitala, wiele osób zaczęło podważać jego wiarygodność.

Viola Kołakowska pisała wprost, że Andrzej Piaseczny "gra chorego"...