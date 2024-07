Reklama

Książki podróżnicze uczą wiedzy o świecie oraz pozwalają zbadać trudno dostępne miejsca. Warto przeczytać bestsellery, takie jak „Rio Anaconda” Wojciecha Cejrowskiego lub „W podróży” węgierskiego autora Sándora Márai. Ciekawe książki o podróżach to „Mali książęta” Connora Grennana oraz zbiór relacji różnych autorów - „Poza utartym szlakiem. Reportaże z siedemnastu niezwykłych podróży”.

Książki podróżnicze są najlepszym sposobem na podróżowanie bez wychodzenia z domu. Literatura podróżnicza uczy wiedzy o świecie oraz inspiruje ludzi do własnych wypraw.

„Rio Anaconda” – książka podróżnicza o wyprawie do ostatniego szamana

„Rio Anaconda” to wspaniała książka o podróżach Wojciecha Cejrowskiego do najdalszych zakątków Puszczy Amazońskiej. Autor musi się zmierzyć z wieloma niebezpieczeństwami, a nawet cudem unika śmierci z rąk dzikich plemion. Tematem przewodnim jest poszukiwanie indiańskiego szamana. Książka opisuje niezwykłą przyjaźń z ostatnim czarownikiem plemienia Carapana. Połączenie dwóch zupełnie odmiennych światów robi piorunujące wrażenie. Cała historia jest nasycona magią, czarami i głębokimi, metafizycznymi rozmowami o życiu i śmierci. Wszystko zarazem jest przedstawione prostym językiem. Książki podróżnicze Wojciecha Cejrowskiego są tak napisane, że czytelnik ma wrażenie, jakby sam był uczestnikiem tych przygód.

„W podróży” – magiczna literatura podróżnicza z 20-lecia międzywojennego

Węgierski podróżnik Sándor Márai w książce „W podróży” przedstawia niesamowite historie ze swych międzywojennych wojaży po Europie, Afryce i Bliskim Wschodzie. Jest to przewodnik podróżnika-artysty, dla którego droga jest celem samym w sobie. Ta książka podróżnicza opisuje małe sklepiki, w których bohater odkrywa mityczne bogactwa wschodniej kultury i porównuje wycieczki weneckimi gondolami do przeprawy przez Styks z Charonem. Przedstawia też naoczną relację z wiecu Adolfa Hitlera. Autor ma niesamowity talent do bystrych refleksji o naturze świata i analizy psychologicznej mieszkańców różnych krain. Każde zdanie zachęca do zastanowienia się nad rzeczywistością.

„Mali książęta” – książka o podróży do Nepalu

„Mali książęta” to niesamowita opowieść o Amerykaninie, który rzuca ustatkowaną pracę i wyrusza do Nepalu w roli wolontariusza w domu dziecka. Trzy miesiące spędzone z dziecięcymi ofiarami dziesięcioletniej wojny domowej diametralnie zmieniają jego spojrzenie na życie. Autor postawił sobie za cel stworzenie bezpiecznego sierocińca dla dzieci, które będą mogły się rozwijać w godnych warunkach. Mimo poruszanych problemów, ta książka podróżnicza jest pełna humoru, nadziei i optymizmu. Autor pokazuje, że w miarę rozwoju duchowego ludzie są w stanie dokonywać niemal niemożliwych rzeczy. To piękna opowieść, która tak jak inne książki podróżnicze opowiada o ludzkim dobru, przebudzeniu i życiowych przemianach, ale jest daleka od ckliwych historii.

„Poza utartym szlakiem. Reportaże z siedemnastu niezwykłych podróży” - reportaże z niesamowitych przygód wielu podróżników

Książka „Poza utartym szlakiem. Reportaże z siedemnastu niezwykłych podróży” składa się z reportaży z siedemnastu niezwykłych regionów świata. Bohaterowie spotykają potomków Aleksandra Wielkiego, próbują psiego mięsa na chrześcijańskim weselu w muzułmańskim kraju, odwiedzają miasto Majów oraz biorą udział w tajskim festiwalu przekłuwania ciała. To tylko niektóre elementy niesamowitych przygód autorów, którzy przekazują swe spostrzeżenia w niezmiernie interesujący sposób. Ta literatura faktu pobudza ciekawość świata i umiejętność znalezienia niezwykłości w codziennych sytuacjach. Każdy reportaż jest inny – czasami dotyczą relacji napotkanych ludzi, a czasem informacji o niespotykanych miejscach.