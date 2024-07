Książki science fiction opowiadają m.in. o niezwykłych planetach, jak „Solaris” lub „Diuna”. Fantastyka pobudza wyobraźnię i skłania do przemyśleń na nietypowe tematy. Dobrym przykładem takich książek są „Czarnoksiężnik z Archipelagu” oraz „Blade Runner. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach?”.

Książki fantastyczne opisują niesamowite przygody, których nie można zaznać w rzeczywistym świecie. Czytanie ich wspaniale pobudza wyobraźnię i skłania do niestandardowych refleksji.

„Solaris” – konsekwencje rozwoju nauki

Solaris to najpopularniejsza i prawdopodobnie najlepsza książka fantastyczna polskiego twórcy science fiction - Stanisława Lema. Historia opowiada losy Krisa Kelvina, który przybywa na tytułową planetę zamieszkaną przez inteligentny ocean. Szybko dowiaduje się, że jego przyjaciel mieszkający tam przed nim, popełnił samobójstwo. Wkrótce bohater zaczyna zauważać niepokojące skutki życia na innej planecie. W stacji badawczej, w której mieszka, pojawiają się istoty stworzone przez myślący ocean, w tym dawna ukochana Kelvina, która popełniła samobójstwo... Historia miłosna przeplata się z fascynacją zdumiewającą planetą. Lem w swej powieści przedstawia moralne konflikty, wynikające z nieuniknionego postępu nauki. Autor stara się przedstawić granice poznania ludzi oraz jak wiele są w stanie poświęcić dla tych, których kochają. Jest to książka godna polecenia wszystkim osobom ciekawym świata.

„Diuna” – walka o niezwykłą planetę

Akcja rozgrywa się w odległej przyszłości. Arrakis, zwana Diuną, to pustynna planeta, która jako jedyna we wszechświecie wytwarza melanż – substancję umożliwiającą podróże w czasie i przestrzeni. Jest to najbardziej pożądany materiał w całym kosmosie. Na Diunie mieszkają Fremeni – niesamowite postaci, które są zjednoczone ze swoją planetą. Arrakis dostają w lenno Atrydzi, których księciem jest młody Paul – osoba o olbrzymim potencjale. O prawa do planety ubiegają się też Harkonnenowie – ich odwieczni wrogowie. Paul staje na czele rdzennych mieszkańców i stara się zdobyć tron. Książka jest arcydziełem nie tylko w dziedzinie fantastyki, lecz jedną z najlepszych powieści w historii. Lektura jest tak intrygująco napisana, że każdy czytelnik znajdzie w niej coś wyjątkowego.

„Czarnoksiężnik z Archipelagu” – piękna historia dojrzewania

Jest to opowieść o chłopcu, który ma magiczne zdolności. Wychowując się na wsi, w krainie zwanej Ziemiomorze, pobiera nauki od czarodzieja Ogiona. Następnie chłopak przyjmuje imię Ged i wstępuje do szkoły czarowników. Pewnej nocy podczas wykonywania czarów, młodzieniec przypadkowo przywołuje Cień, z którym prowadzi walkę do końca powieści. Jest to metafizyczna historia, która za pomocą prostego języka przedstawia proces dojrzewania osobowości oraz zdobywania mądrości życiowej.

„Blade Runner. Czy androidy marzą o elektrycznych owcach?” – czym jest człowiek?

Książka opowiada historię Ricka Deckarda, który jest członkiem oddziału policji zajmującej się eliminacją zbiegłych androidów. Są to roboty używane do niebezpiecznych badań i zabijania ludzi. Aby odróżnić maszynę od człowieka, bohater poddaje je testowi na współczucie. Autor powieści Philip Dick stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek. Roboty występujące w książce są bowiem takie same jak ludzie, ale brakuje im współczucia i sumienia. Historia opisuje konsekwencje rozwoju cywilizacji, który z biegiem czasu staje się coraz bardziej aktualny.