Justin Bieber i Hailey Bieber spodziewają się swojego pierwszego dziecka. W sieci właśnie opublikowali zdjęcia, na którym ukochana muzyka pozuje z ciążowym brzuszkiem. Przyszła mama nie zamieściła nawet żadnego opisu, po prostu oznaczyła Justina. Tutaj słowa są zbędne. Internauci oszaleli ze szczęścia.

Justin Bieber i Hailey Bieber zostaną rodzicami

Stało się to, co fani podejrzewali już od dawna. Justin Bieber i Hailey Biber spodziewają się pierwszego dziecka. Fani zastanawiali się czy muzyk i jego ukochana podzielą się tymi wieściami na MET Gali, okazało się jednak, że postanowili zrobić to na własnych zasadach. Pokazali poruszające nagrania i zdjęcia, na których widać ciążowy brzuszek Hailey Bieber.

@justinbieber - Hailey jedynie oznaczyła profil swojego męża.

Tutaj nie potrzebne są inne słowa. Zdjęcia i nagrania z ciążowej sesji Hailey Bieber i Justina Biebera znajdziecie we wpisie poniżej.

Internauci są wzruszeni i cieszą się szczęściem przyszłych rodziców. Bieberowie musieli przejść przez wiele plotek, kiedy Hailey wmawiano ciążę. Dziś to, że ich rodzina się powiększy stało się faktem i nie potrzebne są żadne spekulacje. Fani są poruszeni, a w sieci kilka minut po publikacji zdjęć i nagrań z ciążowym brzuszkiem pojawiło się dziesiątki tysięcy komentarzy:

Jesteśmy tak podekscytowani, nie możemy się doczekać, co za błogosławieństwo - napisała Kris Jenner.

Kocham Was bardzoo - dodała Kim Kardashian.

Tak się cieszę z Waszego powodu

HAILEY!!! JUSTIN!! Ale słodko, gratulacje OMG

Płaczę

Dzięki Ci Boże - ekscytują się internauci.

Ogromne gratulacje!

