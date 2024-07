Patogeneza naczyniaków nie jest jeszcze dobrze znana. Przypuszcza się, że za ich powstawanie odpowiadają w głównej mierze zaburzenia rozwojowe i zmiany genetyczne, w wyniku których zmienia się kształt naczyń krwionośnych.

Badania wykazały, że naczyniaki mogą pojawić się również w wyniku przewlekłych chorób wątroby czy powikłań po zakażeniu bakteryjnym bądź urazie mechanicznym.

Naczyniaki – znamiona na skórze

Naczyniaki to zmiany rozrostowe w obrębie naczyń krwionośnych, które pojawiają się najczęściej na skórze i w tkance podskórnej. Znamiona występują u niemowląt i utrzymują się u nich przez 5–6 miesięcy, po czym ulegają zazwyczaj samoistnemu wchłonięciu (trwa to nawet do kilku lat). Jeśli jednak naczyniaki nie ustępują, konieczne może okazać się ich operacyjne usunięcie, zwłaszcza kiedy uciskają nerwy, łączą się w grupy lub współwystępują z naczyniakami narządów wewnętrznych.

Przyczyny naczyniaków

Dziecko może urodzić się z naczyniakiem, ale w większości przypadków znamię pojawia się w ciągu kilku tygodni od narodzin. Nie jest znana konkretna przyczyna powstawania naczyniaków, najbardziej prawdopodobne jest, że powodują je zaburzenia rozwojowe. W wyniku zaburzeń następują zmiany genetyczne, których skutkiem jest niekontrolowany wzrost liczby komórek śródbłonka budującego ściany naczyń krwionośnych. Naczynia krwionośne mogą się też poszerzać, jeśli nieprawidłowości genetyczne sprawiają, że we krwi pojawiają się wadliwe białka.

Naczyniaki – choroby towarzyszące

Naczyniaki mogą też być objawem innych chorób. Jeśli nie występują jako samodzielne zmiany, zwykle świadczą o:

1. Zespole Klippela i Trénaunaya, który wiąże się z przerostem kości i tkanek miękkich, a oprócz tego może wywoływać powstawanie żylaków.

2. Zespole Struge’a i Webera, w którym oprócz naczyniaków diagnozuje się zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym i jaskrę.

3. Chorobie von Hippla i Lindaua, która objawia się torbielami, guzami lub nowotworami nerek czy trzustki.

Badania wykazały też pojawienie się naczyniaków na skutek: