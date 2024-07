Modne żyrandole powinny z jednej strony podkreślać charakter wnętrz, z drugiej być funkcjonalne, wydobywać światło w miejscach, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Można je porównać do biżuterii na ciele kobiety. Modne żyrandole produkowane są z różnych materiałów, coraz częściej odchodzi się od chromowanej stali na rzecz m.in. kryształów.

Reklama

Modne żyrandole do salonu

Lampy sufitowe w salonie zwykle rzucają się w oczy. Właśnie dlatego należy zadbać, żeby były elegancką wizytówką mieszkania.

Żyrandole pałacowe

Kryształowy żyrandol to ponadczasowy element wnętrz. Pasuje zarówno do mieszkania w stylu tradycyjnym, jak i industrialnym. Girlandy kryształowych łez i sopli rozsiewają światło na wnętrze całego salonu. Żyrandol z kryształów nie tylko pięknie wygląda – jeśli powiesimy go na tle dużego lustra, zyskamy dwa razy więcej światła.

Zobacz także

Modne żyrandole reflektory

Do surowych wnętrz idealnie pasują żyrandole reflektory. Lampy wiszące o metalowych, dużych kloszach świetnie wkomponowują się w ceglane ściany i meble z odzysku. Reflektory przymocowane do żyrandola rozpraszają światło po całym salonie.

Modne żyrandole do sypialni

Światło w sypialni powinno być ciepłe, miękkie i delikatne. Zupełnie nie sprawdzą się światła halogenowe i jaskrawe żarówki.

Kinkiety, czyli lampy ścienne

W sypialni warto stworzyć przytulną atmosferę, dlatego dobrym rozwiązaniem jest rezygnacja z jednego, centralnego źródła światła na rzecz kilku lamp. Bardzo dobrze sprawdzą się kinkiety (lampy ścienne) – modne są oświetlenia z abażurami i kryształkami. Lampy wykonywane są z różnych materiałów – przede wszystkim z chromowanej stali, ale także np. z lustrzanych tafli.

Półprzejrzyste klosze

Półprzejrzyste klosze o ciepłych barwach zapewnią delikatne światło. Delikatny półmrok zapewni światło o niezbyt dużym natężeniu. Koniecznie należy zadbać, aby w miejscu, gdzie będziemy czytać, znalazło się dodatkowe oświetlenie, np. mała lampka na stoliku nocnym lub stojąca lampa.