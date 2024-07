Ładne wnętrza nie są zarezerwowane dla przestronnych mieszkań. Często kawalerka jest pierwszym mieszkaniem. Nawet jeśli to tylko czasowe lokum, warto zadbać o to, aby mieszkało się w niej wygodnie.

Reklama

Jak urządzić kawalerkę w bloku – wybór koloru ścian i podłóg

Ogólną zasadą, dotyczącą wszystkich niewielkich przestrzeni, jest używanie jasnych kolorów. Jasne odcienie wizualnie powiększają pomieszczenie. Poza tym zadbaj o to, by pomieszczenia w kawalerce miały podobną paletę barw, zwłaszcza jeśli są to pomieszczenia łączone, jak np. pokój z kuchnią czy aneksem kuchennym. Malowanie na różne kolory aneksu i pokoju co prawda jasno rozgraniczy funkcje, jakie pełnią te pomieszczenia, ale jednocześnie optycznie je zmniejszy. Poza tym może wprowadzić wrażenie chaosu. Aby podkreślić efekt spójności kolorystycznej, możesz zrobić taką samą podłogę w części pomieszczeń, zwłaszcza tych połączonych ze sobą.

Jak modnie urządzić kawalerkę?

Niezależnie od tego, jaki styl preferujesz i co jest obecnie na topie, zadbaj o to, by we wszystkich pomieszczeniach aranżacje były w miarę jednolite. W małych przestrzeniach od razu będzie widać wszelkie niekonsekwencje i podczas gdy osobno ładne wnętrza dobrze wyglądają, to razem tracą. Na podzielenie mieszkania na dwie stylizacje można pozwolić sobie tylko w większym lokalu. Niestety też nie każdy styl będzie odpowiedni do małych pomieszczeń, na przykład styl glamour najlepiej prezentuje się w przestronnych mieszkaniach. Małe pomieszczenia lepiej prezentują się w stylu nowoczesnym, który jest jednocześnie funkcjonalny i stawia na minimalizm.

Meble do kawalerki

Ze względu na niewielkie przestrzenie, meble powinny być możliwie wielofunkcyjne. Tam, gdzie jest to możliwe, zastosuj półki zamiast szaf – widoczne na przykład książki czy ozdoby nadadzą indywidualnego charakteru. Wybieraj także raczej wiszące półki, lampki i inne dekoracje niż stojące – każdy centymetr podłogi w kawalerce jest na wagę złota! Nie szastaj nim. Jeśli potrzebujesz miejsca na komputer, a nie siedzisz przy nim 8 godzin dziennie, zamiast tradycyjnego biurka wybierz składany blat. Ten sam trick możesz zastosować w kuchni i ustawić składany stolik śniadaniowy. Szafy w kawalerce także powinny być raczej przesuwne, dzięki czemu nie będą zabierać dużo miejsca. Podobnie drzwi do poszczególnych pomieszczeń. Najlepiej wygląda ogólnie otwarte mieszkanie, jednak jeśli nie do końca ci odpowiada ten pomysł, zastosuj drzwi przesuwne, harmonijkowe. Mają tylko jedną wadę – po kłótni trudno nimi trzasnąć!

Zobacz także

Niestety jeśli chodzi o łóżko, trzeba pójść na kompromis. Najlepszym rozwiązaniem jest sofa, która w ciągu dnia idealnie sprawdzi się jako element salonu, a po rozłożeniu – jako miejsce do snu.