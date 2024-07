Wybierając tapety do sypialni mamy bardzo duże pole manewru – w tym pomieszczeniu możemy używać wszystkich rodzajów tapet. Wszystko zależy od wystroju sypialni.

Reklama

Kolor i wzór tapety do sypialni

Sypialnia to miejsce, w którym chcemy się zrelaksować i wypocząć. Taki efekt można uzyskać używając tapet o stonowanych kolorach – szarościach, pastelach. Również ciemne czerwienie, brązy, fiolety i granaty pasują do miejsca odpoczynku. Nie jest to jednak żelazna zasada, ponieważ wszystko zależy od konkretnego pomieszczenia:

jeśli ściana ma nierówności, można je ukryć pod tapetą z fakturą;

małe pomieszczenia poszerzy jasna tapeta oraz wzór w romby;

zbyt duże pomieszczenie można optycznie zmniejszyć tapetą w pionowe pasy;

zbyt wysokie pomieszczenie będzie przytulniejsze dzięki tapecie w kratkę.

Efektownie wygląda także dekoracyjna tapeta na jednej ścianie w sypialni – umieszczona u wezgłowia dodatkowo wyeksponuje łóżko. Gdyby chcieć taką samą tapetę nałożyć na wszystkie ściany, mogłaby wywołać zbyt przytłaczające wrażenie. Wzorzyste tapety stosuje się także we wnękach, by urozmaicić przestrzeń.

Rodzaje tapet

Tapety do sypialni można podzielić ze względu na materiał, z jakich zostały wykonane. Wyróżnia się tapety papierowe, na flizelinie i winylowe.

Zobacz także

Wciąż najpopularniejsze są tapety papierowe, które obecnie nakłada się już na styk, to znaczy, że nie wymagają robienia tzw. „zakładek”, by na ścianie powstał pożądany wzór. W porównaniu do innych rodzajów tapet trudniej jednak je nałożyć, ponieważ wymagają wcześniejszego nasączenia klejem. Miękką tapetę należy nakładać bardzo ostrożnie, ponieważ są delikatne i łatwo je rozerwać. Koszt rolki tapety papierowej to około 10 złotych.

Tapety na flizelinie przykleja się zdecydowanie łatwiej – należy nanieść na ścianę klej i przycisnąć suche pasy tapety. Równie łatwo można je usunąć, po prostu zrywając. Ceny rozpoczynają się od około 40 złotych.

Tapety winylowe mogą mieć bazę papierową lub flizelinową i trzeba je nakładać tak, jak bazowe tapety. Dodatkowo cechuje je duża odporność na zmywanie, wilgoć i szorowanie – są trwalsze i nie tracą koloru. Dzięki temu, można je nakładać nie tylko w sypialni, ale w każdym pomieszczeniu w domu. Tapeta winylowa to koszt od około 30 złotych za rolkę.

Wszystkie ceny są oczywiście orientacyjne i zależą od stopnia skomplikowania wzoru, od producenta i materiału, z jakiego została wykonana tapeta. W przypadku sypialni nie ma przeciwwskazań do używania konkretnego rodzaju tapety. Powinna zdecydować wygoda i upodobanie do konkretnego wzoru.