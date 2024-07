Lampa do salonu powinna dawać światło wystarczające do oświetlenia wszystkich zakamarków pomieszczenia. Wybierajmy więc raczej te, które mają szeroki abażur, otwarty od dołu lub zabudowany, ale przepuszczający światło. Dzięki temu nowoczesne wnętrze zostanie odpowiednio oświetlone.

Lampa do nowoczesnego wnętrza – przede wszystkim funkcjonalna

Nowoczesne wnętrza to wnętrza jasne i duże, najczęściej urządzone w surowym stylu: minimalistycznym, industrialnym lub skandynawskim. Wspólną cechą tych trzech stylów jest nacisk na funkcjonalność: dotyczy to zarówno rozwiązań związanych z aranżacją przestrzeni, jak i doboru wyposażenia wnętrza, a więc m.in. lamp. Lampa do nowoczesnego wnętrza przede wszystkim musi być więc: dopasowana wielkością do pomieszczenia, wykonana z solidnego, najlepiej naturalnego, materiału i dająca odpowiednio dużo światła.

Lampa do nowoczesnego wnętrza – wisząca, stojąca, ścienna?

Jeśli uważasz, że jedna lampa wisząca nie wystarczy do oświetlenia wnętrza, możesz rozważyć zamiast lub oprócz niej lampę stojącą. Kwintesencją nowoczesnego stylu jest inspirowana latarnią uliczną lampa Arco, zaprojektowana w 1962 roku przez Achille Castiglioniego. Dzięki długiemu ramieniu może ona zastąpić lampę wiszącą. Do tej kultowej lampy nawiązuje wielu współczesnych projektantów. Dzięki temu duże lampy stojące, które mogą zastąpić wiszącą, są powszechnie dostępne w sklepach z meblami i akcesoriami do domu.

Nie zawsze w salonie potrzebne jest pełne oświetlenie. Półmrok sprzyja odprężeniu i kreuje romantyczny nastrój, a światło punktowe pomaga skupić się np. na czytanej książce. Na oświetlenie wybranych części salonu pozwalają małe lampki stojące lub ścienne, które można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeby. Często ich konstrukcja pozwala na skierowanie światła tam, gdzie potrzebujemy go więcej.

Kinkiety lub reflektory zamontowane na szerszych ścianach pomieszczenia i oświetlające je sprawiają, że wnętrze wydaje się większe. Światło reflektorów ma też walory dekoracyjne, pasuje zwłaszcza do wnętrza urządzonego w stylu industrialnym.

Jaka lampa pasuje do wnętrza w stylu industrialnym?

Do wnętrza w stylu przemysłowym, stylizowanego na pofabryczny loft, pasują lampy wykonane z metalu. Jeśli ściany pomieszczenia są wysokie, można zawiesić w nim dużą lampę przypominającą lampę fabryczną. Jeśli pomieszczenie jest niskie, lepiej postawić na proporcjonalną pod względem wielkości wiszącą lampę z kloszem przypominającym klatkę albo kilka reflektorów przemysłowych.

Jaka lampa pasuje do wnętrza w stylu minimalistycznym?

W minimalistycznym wnętrzu sprawdzą się lampy o kloszach białych, srebrnych lub szarych, prostych, niedekorowanych, wykonane ze szkła, metalu, naturalnych tkanin. Do takiego wnętrza pasują też geometryczne bryły: kule, sześciany, wielościany. Mogą mieć nieregularny kształt. We wnętrzu minimalistycznym sprawdzi się też żyrandol, który eksponuje żarówkę lub całkowicie ją odsłania.

Jaka lampa pasuje do wnętrza w stylu skandynawskim?

We wnętrzu w stylu skandynawskim przeważają: drewno, metal i naturalne tkaniny. Z nich też powinny być wykonane lampy, które oświetlą nowoczesny salon utrzymany w tym stylu. Kolory, które dominują w takim wnętrzu, to biele, szarości, barwy z pogranicza granatowego i grafitowego. Materiały, z których wykonane są lampy, też powinny być utrzymane w chłodnej tonacji.