Tak wygląda kuchnia Anny i Roberta Lewandowskich. Minimalizm, klasyka i nowoczesność w jednym!

Anna Lewandowska to nie tylko jedna z najpopularniejszych trenerek fitness. Słynie również ze swojego zamiłowania do gotowania, które przerodziło się nie tylko w produkty spożywcze jej własnej marki ale również profesjonalnie układane diety. Gdzie więc mogłyby powstawiać pomysły na kultowe dania wymyślane przez Annę Lewandowską, jak nie w jej własnej kuchni. A jak ona wygląda? Zobaczcie, przepiękne wnętrze rodziny Lewandowskich!

Kuchnia Roberta i Anny Lewandowskich

W kuchni Roberta i Anny Lewandowskich króluje drewno oraz białe akcenty. Sportowiec i trenerka postawili na klasykę oraz minimalizm, jednak całość utrzymana jest w bardzo nowoczesnym stylu. Na blatach stoją tylko najpotrzebniejsze rzeczy, a to dodatkowo zwiększa optycznie przestrzenność pomieszczenia. W kuchni znajduje się również ogromne okno, które doskonale oświetla wnętrze, w którym Anna Lewandowska z pewnością spędza dużo czasu przygotowując posiłki dla swojej rodziny.

Na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiło się zdjęcie Roberta Lewandowskiego, które zakochana żona podpisała: "Lewy 💖". Nic dziwnego, że zdecydowała się na taki podpis, internautki również zachwycone są urodą najpopularniejszego polskiego sportowca. Przy okazji dało to rzut na ich prywatną kuchnię. Na zdjęciu dokładnie widać, że zdecydowali się na umeblowanie wnętrza w pełnej zabudowie, zupełnie ukrywając to, co znajduje się we wnętrzach mebli, co daje poczucie jeszcze większej przestrzenności. Pomieszczenie ma jednak również swoją drugą część - zdecydowanie jaśniejszą, utrzymaną przede wszystkich w kolorach bieli. Tam znajduje się biblioteczka Lewandowskich oraz przyprawy i produkty suche ułożone wręcz Instagramowo! Taka organizacja kuchenna to marzenie niejednej kobiety!

Anna i Robert Lewandowscy pokazali jak wygląda ich kuchnia. Pomieszczenie podzielone jest na dwie strefy - tę roboczą, w której zachowany jest minimalizm i rządzi drewno oraz białe akcenty.

Uwagę zwraca również przestrzenne okno, zachowane w amerykańskim stylu, które doskonale oświetla wnętrze.

Jednak ten imponujący kącik posiada również swoją drugą część - tym razem o wiele jaśniejszą. Utrzymana w kolorach bieli biblioteczka, na której wręcz instagramowo poukładane są książki oraz przyprawy i produkty suche, robi naprawdę ogromne wrażenie!

Moglibyście zamieszkać w takim wnętrzu?