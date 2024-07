Modne firanki to takie, które są spójne z pomieszczeniem. Pamiętajmy, aby podczas wybierania firan wziąć pod uwagę preferencje dotyczące kolorów oraz stylu, w jakim urządzona jest dana przestrzeń, ważne jest również by wraz z innymi dodatkami i meblami dekoracja okna stworzyła ciekawą i efektowną całość.

Okna w domu – jak wybrać modne firanki

Firanki wpływają na wygląd wnętrza. Mogą uwydatnić jego przytulny lub też typowo nowoczesny charakter. Gładkie woale, siatki i nowoczesne fantazyjne firanki dostępne są w rozmaitych kolorach i fakturach. Wykonane są z poliestru, bawełny czy lnu. Na rynku dostępne są gotowe firany w różnych rozmiarach i fasonach oraz firany, które można dopasować do rozmiaru okna.

W przypadku ścian pomalowanych na jeden kolor można eksperymentować ze wzorami. Firanki w kropki czy paski ożywią i unowocześnią wnętrze. Kolor firan dobierajmy w zależności od rozmiarów pomieszczenia – zbyt ciemne je pomniejszą. Dobierając gęstość materiału z jakiego wykonana będzie ozdoba okien, weźmy pod uwagę nasłonecznienie danego pomieszczenia. Firanka przepuszczająca mało światła dodatkowo przyciemni ponure pomieszczenie, co w rezultacie może dać przygnębiający efekt. Firany najlepiej prać ręcznie lub w pralce nastawionej na program do delikatnych tkanin. Krochmalenie usztywni materiał nadając mu pożądany kształt oraz dodatkowo zabezpieczy przed zabrudzeniami.

Modne firanki do kuchni

Wybierając firanki do kuchni dobrze wziąć pod uwagę fakt, że będą brudziły się znacznie szybciej niż firanki w pozostałych pomieszczeniach. Dlatego warto wybierać te wykonane z lekkich materiałów, najlepiej niemnących się oraz szybko schnących. Nowoczesna kuchnia to minimalizm dekoracyjny, dlatego najlepiej zdecydować się na gładkie jednokolorowe firanki współgrające z kolorystyką pomieszczenia. Modny ostatnio styl prowansalski czy rustykalny to z kolei bogate wzornictwo. Tutaj stawiamy na motywy kwiatowe i wyszywane wzory. Doskonale w takim wnętrzu sprawdzą się również popularne zazdrostki, które nadadzą kuchni przytulnego klimatu nie zaciemniając okna. Zazdrostka to firanka wieszana tylko na dolnej połowie okna. Dzięki temu górna część w pełni przepuszcza światło, a to, co dzieje się w pomieszczeniu, nie jest widoczne z ulicy.

Przy wyborze pełnej firany do kuchni można stosować różnego rodzaju upięcia i marszczenia, które pozwolą na wpuszczenie dodatkowego światła i zapewnią swobodny dostęp do parapetu.

Modne firanki do salonu

Salon o większych wymiarach możemy udekorować firanami do samej ziemi, dzięki czemu pomieszczenie będzie wyglądało elegancko i stylowo. Doskonale nadają się do tego firany wykonane z tiulu, najlepiej gładkie i gęste. Ważne jest aby były spójne z resztą wystroju. Możemy dobrać dodatki, takie jak np. lambrekiny, chwosty lub upinacze, dzięki temu okno nabierze fantazyjnego charakteru.

Lambrekiny to krótkie pasy materiału, wycinane w ząbki lub fantazyjne wzory, wieszane przed firaną i zasłoną. Zasłaniają one mocowanie firan, dodają wnętrzu elegancji, jednak pasują raczej do bogatych, klasycznych lub historycznych stylizacji mieszkania, będą kłócić się z wystrojem nowoczesnym. W nowoczesnym wnętrzu ozdobą jest światło. Dlatego można dobrać do niego firany bez wzorów, rzadko tkane, na przykład w formie niezbyt gęstej kraty.

W małych pomieszczeniach mamy ograniczone możliwości. Należy unikać bogato zdobionych, ciężkich firan, ponieważ dadzą wrażenie ciężkości i przytłoczą wnętrze.

Modne firany do sypialni

Sypialnia to szczególne pomieszczenie, którego charakter wymaga przytulnego wystroju. Tutaj firanki będą pełniły głównie funkcję osłaniającą przed słońcem lub wzrokiem sąsiadów. Jeżeli pomieszczenie jest urządzone klasycznie lub nowocześnie i minimalistycznie najlepiej dobrać firanki w kolorze białym lub écru. Dla odważnych dostępne są różne warianty kolorystyczne. Pamiętajmy, że kolory ciepłe, takie jak pomarańczowy, żółty czy czerwony mogą pobudzać czy nawet powodować rozdrażnienie, natomiast chłodne odcienie niebieskiego, szarości czy fioletu działają na nas kojąco i uspokajają. Jeżeli sypialnia ma być miejscem relaksu i wypoczynku weźmy również ten aspekt pod uwagę przy wyborze modnych firan.